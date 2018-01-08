Общество

сегодня, 11:27

В Липецкой области на Святки жгут солому

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#Святки #обряды
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В Липецкой области на Святки жгут солому

Таким образом "греют пяточки ушедшим"

Первый канал показал как в разных регионах проводят Святки. В репортаже рассказывается и о Липецкой области:

"В Липецкой области свои традиции, по вечерам здесь разжигают костры в память о предках.

«Каждая семья поджигает во дворе солому; чистый белый дым — считается, что он греет пяточки тем людям, которые от нас ушли, которых мы очень сильно любили, которых мы помним! Их жизнь, их чистоту, их отношение к родной земле», — объясняет жительница с. Голиково Татьяна Орлова.

В селе Голиково по ночам светло как днем — после песен у огня, целыми семьями садятся за праздничный стол. Угощаются деревенскими разносолами, ароматными пирогами и холодцом. А еще местным иван-чаем- самовары с напитком на каждом столе. Наталья Бурдакова без малого тридцать лет назад именно на Святки нагадала свою судьбу, будущего мужа, шутит, нашла с помощью валенка.

«Кидали валенок через дом; куда нос покажет, в той деревне и жених. Валенок показал на Черкасы, вот у меня из Черкас жених! Сбылось гадание», — рассказывает жительница с Голикова Наталья Бурдакова.

А еще по традиции, здесь радушным хозяевам на порог сыплют зерно, чтобы год был урожайным. Колядующих в этом селе всегда встречают угощением и песней — ведь такими и должны быть Святки, веселыми и сытыми. А повеселиться времени еще хватит — по традиции, святочные гуляния завершаться только 19 января, Водосвятием".

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#Святки #обряды
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Комментарии (7)

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Елена

сегодня, 16:36
живите просто, доживете до 90, Ели считаешь,вот и не ходи,никто не заставляет,это личное дело каждого человека,куда ходить и во что верить.
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Сергей 13

сегодня, 15:07
живите просто, доживете до 90, -и при этом обязательно ходить в церковь?Вы бы определились.
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живите просто, доживете до 90

сегодня, 14:45
Отказ от критичности, реализма, неуважение науки, неверие в ее благотворную мощь, закрепление невежественности человека.Приводит к росту психических расстройств с переживаниями.
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дрищ

сегодня, 14:28
живите просто, доживете до 90, У тебя просто мышление на уровне примата....
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живите просто, доживете до 90

сегодня, 14:12
Стараюсь держаться подальше от людей верящих в приметы, в сглаз, в порчу, не хочу с ними дружить, есть в них что-то недоброе, нечистое. Считаю людям с таким грехом нельзя ходить в церковь.
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Калдырь

сегодня, 12:18
А еще по федеральным каналам рассказывали о надземном пешеходном переходе в никуда, который построили в Ельце на федеральные деньги. И о том как освоили федеральные деньги на строительство культурного центра. Деньги освоены а культурного центра нет.
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Сергей 13

сегодня, 11:41
"Дикий народ,дети гор".
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