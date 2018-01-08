В Липецкой области на Святки жгут солому

Таким образом "греют пяточки ушедшим"

Первый канал показал как в разных регионах проводят Святки. В репортаже рассказывается и о Липецкой области:"В Липецкой области свои традиции, по вечерам здесь разжигают костры в память о предках.

«Каждая семья поджигает во дворе солому; чистый белый дым — считается, что он греет пяточки тем людям, которые от нас ушли, которых мы очень сильно любили, которых мы помним! Их жизнь, их чистоту, их отношение к родной земле», — объясняет жительница с. Голиково Татьяна Орлова.

В селе Голиково по ночам светло как днем — после песен у огня, целыми семьями садятся за праздничный стол. Угощаются деревенскими разносолами, ароматными пирогами и холодцом. А еще местным иван-чаем- самовары с напитком на каждом столе. Наталья Бурдакова без малого тридцать лет назад именно на Святки нагадала свою судьбу, будущего мужа, шутит, нашла с помощью валенка.

«Кидали валенок через дом; куда нос покажет, в той деревне и жених. Валенок показал на Черкасы, вот у меня из Черкас жених! Сбылось гадание», — рассказывает жительница с Голикова Наталья Бурдакова.

А еще по традиции, здесь радушным хозяевам на порог сыплют зерно, чтобы год был урожайным. Колядующих в этом селе всегда встречают угощением и песней — ведь такими и должны быть Святки, веселыми и сытыми. А повеселиться времени еще хватит — по традиции, святочные гуляния завершаться только 19 января, Водосвятием".