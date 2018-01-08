GOROD48-ретро: будущий вице-мэр ставит «сердечки»

А лучший учитель-2002 сегодня известный диджей.



В 2002-м году в Липецке выбирали лучшего педагога дополнительного образования, а в жюри сидел молодой Евгений Павлов, который тогда работал в учебно-методическом центре городского управления образования — сначала методистом, потом заместителем директора и директором. Теперь Евгений Павлов — вице-мэр Липецка.



Победителем конкурса 2002 года стал руководитель молодёжной театральной студии «Арт» Дома творчества «Левобережный» Артём Антонов — сегодня известный радиоведущий.



Вот уже шестой год на «Ретро FM Липецк» мы слышим голос не просто диджея, а лауреата премии президента России в области образования за 2002 год, обладателя значка «Учитель года-2001», портрет которого висел на дочке почёта «Трудовая слава Липецкой области», а имя внесено в книгу «Трудовая слава Липецкой области» (в 2003 году), победителя конкурса «Учитель года Липецкой области-2001», финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года России-2001», лучшего учителя иностранного языка России, победителя городского и областного профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2002, 2003 годы), лауреата премии им. С.А.Шмакова — да-да, всё это Артём Антонов!



Именно ему ставит «красные сердечки» молодой Евгений Павлов на архивном видео.



Кстати, Артём Антонов до сих пор продолжает работать в Доме творчества «Левобережный». Театральная студия «Арт» давно переросла в молодёжный театр, которому уже 21 год.



- На том конкурсе я выступал вместе со своей будущей женой, - вспоминает 2002-й год Артём Антонов. - А с Евгением Павловым мы не раз потом вместе работали при подготовке общегородского праздника выпускников «Липецкие зори», а сегодня наши дети вместе ходят в «Кванториум».

