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GOROD48-ретро: будущий вице-мэр ставит «сердечки»

46 3606
#GOROD48-ретро
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GOROD48-ретро: будущий вице-мэр ставит «сердечки»

А лучший учитель-2002 сегодня известный диджей. 

В 2002-м году в Липецке выбирали лучшего педагога дополнительного образования, а в жюри сидел молодой Евгений Павлов, который тогда работал в учебно-методическом центре городского управления образования — сначала методистом, потом заместителем директора и директором. Теперь Евгений Павлов — вице-мэр Липецка.

Победителем конкурса 2002 года стал руководитель молодёжной театральной студии «Арт» Дома творчества «Левобережный» Артём Антонов — сегодня известный радиоведущий.

Вот уже шестой год на «Ретро FM Липецк» мы слышим голос не просто диджея, а лауреата премии президента России в области образования за 2002 год, обладателя значка «Учитель года-2001», портрет которого висел на дочке  почёта «Трудовая слава Липецкой области», а имя внесено в  книгу «Трудовая слава Липецкой области» (в 2003 году), победителя конкурса «Учитель года Липецкой области-2001», финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года России-2001», лучшего учителя иностранного языка России, победителя городского и областного профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2002, 2003 годы), лауреата премии им. С.А.Шмакова — да-да, всё это Артём Антонов! 

Именно ему ставит «красные сердечки» молодой Евгений Павлов на архивном видео. 

Кстати, Артём Антонов до сих пор продолжает работать в Доме творчества «Левобережный». Театральная студия «Арт» давно переросла в молодёжный театр, которому уже 21 год. 

- На том конкурсе я выступал вместе со своей будущей женой,  - вспоминает 2002-й год Артём Антонов. - А с Евгением Павловым мы не раз потом вместе работали при подготовке общегородского праздника выпускников «Липецкие зори», а сегодня наши дети вместе ходят в «Кванториум».
46 3606
#GOROD48-ретро
3

Комментарии (46)

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по должности он генерал армии

1 минуту назад
а ведь случись война этот хряк будет других на войну посылать и руководить войсками
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Вперед бойцы !

3 минуты назад
а как этот откормленный мордоворот откосил от армии ?
ответить

хочешь,встретимся,

43 минуты назад
не надо завидовать, по смотришь на мою роду,а я на твою? А про армию тут правильно пишут,как без неё ,вы,гнилье на госслужбу попали и можете другими управлять и воспитывать?
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Карлсон

51 минуту назад
Ненормально,когда 23 летний мужик сердечки рисует 25 летнему учителю из Дома творчества.
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злой обыватель

54 минуты назад
Эти дебилы сердечки друг другу ставят, а народные сушки, протоны и союзы падают и разбиваются. Правильно кто-то из комментаторов их гомосеками назвал.
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Наталья

сегодня, 17:42
У нас как всегда ВСЕ ПЛОХИЕ один Павлов красавец, хороший , не зря жители села Жёлтые пески в лицо ему плевали надо было ещё ...........
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Дизель шоу

сегодня, 17:15
А чего он вообще закончил...для тех кто не посвящен.Как в 22 года уже рулить в городе,Женя поделись.Почему в местном департаменте так много близких родственников расскажи.И почему имея гуманитарное образование,ты стал вице хозяйственником града Липецкого.
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Светлана

сегодня, 16:46
Ну конечно: именно из-за зависти, помноженной на всеобщую ничтожность, 100% липчан презирают этого чиновника! А то, что никто из тысяч сотрудников систем образования и культуры города, которыми руководит Павлов, ни слова доброго о нём сказать не может - это потому, что все они алкаши! Увы, очень плохое население попалось вице-мэру... А ведь Павлов для липчан старается: и предновогодние пробки из-за сборищ на площади Петра, и поборы в школах и садиках, и перегораживание Быханова Сада, и запреты детских фестивалей...
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Виктор 2-28-14

сегодня, 16:41
Кто-то ставит крестики.Кто-то - нолики. Сердечки ставят алкоголики.
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Лена

сегодня, 16:38
Марина, Или правильно выйти замуж...!
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