Безработный юноша украл телевизор

7 января в ОМВД России по Грязинскому району обратился 36-летний гражданин с заявлением о том, что из его квартиры дома по ул. Дружбы в Грязях, через незапертую дверь совершена кража телевизора.



По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, 19-летний местный житель.



Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.