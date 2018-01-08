Происшествия

сегодня, 08:47

Безработный юноша украл телевизор

9 1393
#кража
Безработный юноша украл телевизор
7 января в ОМВД России по Грязинскому району обратился 36-летний гражданин с заявлением о том, что из его квартиры дома по ул. Дружбы в Грязях, через незапертую дверь совершена кража телевизора. 

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен   в полицию  неработающий, 19-летний местный житель.

Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
9 1393
#кража

Комментарии (9)

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Баба Яга

сегодня, 17:09
" из его квартиры дама по ул.Дружбы " -А в переводе НА РУССКИЙ ?!
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Адвокат Челищев

сегодня, 15:27
А что на это скажет Виктор Палыч?
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BLOOD_JO

сегодня, 15:04
улыбнуло, Не говори) И телик наверняка времён СССР)
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Нонка

сегодня, 13:04
Парнишка молодой -отпустить его В Рождество принято прощать -уж больно кража то некчемная Хотя если это цыгане немытые-голого на морозец -
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Зомбоящик .

сегодня, 12:51
Что касается местных каналов, одна погода , и лучшие мировые достяжения липецкой обл среди всего прогресивного человечества в мире .
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улыбнуло

сегодня, 12:34
"через незапертую дверь" он бы ещё на лестничную площадку добро выставил
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Отпетушить

сегодня, 12:20
Отпетушить выдать за игил
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паша

сегодня, 11:25
наркоман наверное...хоть что украсть ради дозы
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Дядя Федя

сегодня, 09:11
Просьба не наказывать 19-летнего,т.к. телевизор нужен всем,новости,реклама,футбол..посмотрел бы и отдал обратно!!! так что не особо его наказывайте,просто пусть купить пострадавшему новый телек за 39 косарей,а этот оставит себе!!!
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