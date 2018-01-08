Происшествия
сегодня, 08:47
Безработный юноша украл телевизор
7 января в ОМВД России по Грязинскому району обратился 36-летний гражданин с заявлением о том, что из его квартиры дома по ул. Дружбы в Грязях, через незапертую дверь совершена кража телевизора.
По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, 19-летний местный житель.
Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, 19-летний местный житель.
Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
Баба Яга
Адвокат Челищев
BLOOD_JO
Нонка
Зомбоящик .
улыбнуло
Отпетушить
паша
Дядя Федя