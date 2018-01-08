В Липецке до -2

8 января с прохождением холодного фронта атлантического циклона ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, днем без осадков. Температурный фон понизится, но останется выше нормы. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 2-3 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.

8 января в Липецкой области облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.