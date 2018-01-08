Погода в Липецке

вчера, 21:41

В Липецке до -2

7 1154
#похолодание
В Липецке до -2

8 января с прохождением холодного фронта атлантического циклона ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, днем без осадков. Температурный фон понизится, но останется выше нормы. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 2-3 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.

8 января в Липецкой области облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.

7 1154
#похолодание

Комментарии (7)

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в виде дождя, мокрого снега и снега,
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Лето тоже ничего стало,прохладное и без жары под 30.Можно хоть поработать больше.
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сегодня, 02:05
Зимы мягкие стали зато погулять можно пусть даже без снега это лучше чем -20 мороза.
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