Липчане сердечно благодарят человека, сломавшего забор на улице Циолковского (ФОТО)

А чиновников называют нехорошими словами.

В заборе на улице Циолковского в Липецке одна секция «случайно» оказалась выломанной. А рядом неизвестный повесил записку с пожеланием доброго здоровья человеку, который восстановил существовавший здесь когда-то проход на противоположную сторону улицы.







Неизвестный автор высказался и про чиновников, которые распорядились поставить забор. Правда, его оценку мы вынуждены замазать на фотографии, согласно требованиям законодательства РФ.

Забор в этом месте появился сравнительно недавно и не устроил пешеходов. Ведь теперь, чтобы перейти улицу, нужно делать крюк до трамвайной остановки и возвращаться обратно. Простая дырка в заборе эту проблему решила в мгновение ока.







Отметим, что в последнее время в Липецке все чаще ставят заборы в местах, которые пешеходы считают неудобными и оттого нарушают правила. Так, из-за забора на пересечении улиц Стаханова и Белана люди толпами ходят по проезжей части, которую пересекают даже по кольцу движения (!). Все потому, что до ближайшего перехода топать прилично, а если бы его сделали ближе, что никаких нарушений наверняка не было бы.

Вопиющий случая произошел в минувшем году в 19-м микрорайоне. Там перенесли «зебру» на проезде Сержанта Кувшинова всего на несколько метров в сторону - казалось бы пустяк, но теперь людям, включая идущих в школу детей, не оставили иной возможности кроме как добираться до перехода прямо по проезжей части, рискуя быть сбитыми. Тротуара в этом месте просто нет.

В управлении главного смотрителя заявили, что ставший опасным для жизни переход приведен в соответствие с требованиями ГОСТ.