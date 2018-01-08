Общество

вчера, 20:02

Липчане сердечно благодарят человека, сломавшего забор на улице Циолковского (ФОТО)

55 4119
#Пешеходный переход. дорожное движение
4
Липчане сердечно благодарят человека, сломавшего забор на улице Циолковского (ФОТО)

А чиновников называют нехорошими словами.

В заборе на улице Циолковского в Липецке одна секция «случайно» оказалась выломанной. А рядом неизвестный повесил записку с пожеланием доброго здоровья человеку, который восстановил существовавший здесь когда-то проход на противоположную сторону улицы.

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Неизвестный автор высказался и про чиновников, которые распорядились поставить забор. Правда, его оценку мы вынуждены замазать на фотографии, согласно требованиям законодательства РФ.

Забор в этом месте появился сравнительно недавно и не устроил пешеходов. Ведь теперь, чтобы перейти улицу, нужно делать крюк до трамвайной остановки и возвращаться обратно. Простая дырка в заборе эту проблему решила в мгновение ока.

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Отметим, что в последнее время в Липецке все чаще ставят заборы в местах, которые пешеходы считают неудобными и оттого нарушают правила. Так, из-за забора на пересечении улиц Стаханова и Белана люди толпами ходят по проезжей части, которую пересекают даже по кольцу движения (!). Все потому, что до ближайшего перехода топать прилично, а если бы его сделали ближе, что никаких нарушений наверняка не было бы.

Вопиющий случая произошел в минувшем году в 19-м микрорайоне. Там перенесли «зебру» на проезде Сержанта Кувшинова всего на несколько метров в сторону - казалось бы пустяк, но теперь людям, включая идущих в школу детей, не оставили иной возможности кроме как добираться до перехода прямо по проезжей части, рискуя быть сбитыми. Тротуара в этом месте просто нет.

В управлении главного смотрителя заявили, что ставший опасным для жизни переход приведен в соответствие с требованиями ГОСТ.

55 4119
#Пешеходный переход. дорожное движение
4

Комментарии (55)

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Да уж !

39 секунд назад
Действительно там удобно переходить !
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Мария Осипова

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777

сегодня, 06:17
Вообще то до перехода там менее 50 метров. Анархия - мать порядка
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район НЛМК

сегодня, 05:40
На ул.Невского зебра упирается в неслабое дерево остается догадываться чем думали когда переход делали
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сегодня, 03:27
норм сделали сами пока САМИ не сделаем НИКТО не сделает это не только с забором это совсем.
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Гостья

сегодня, 02:42
Раз руководство поставило там забор,значит он там должен стоять.Начальство для того и создано чтобы думать.Махновщина до добра не доводит.
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Лео

сегодня, 02:02
Сейчас по уродски ставят ограждения и переходы в явно невыгодное положении для пешеходов тот же переход на переезде на сырском руднике или там же на сырском на конечной 24-оно не один норм чел не будет так далеко обходить и вынужден нарушать с риском для жизни все против людей против пеших во благо водителям как говорится покупайте авто и вы правы во всем.
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Что для мэрии ГОСТ, то людям погост

сегодня, 00:23
Всё в городе делают для неудобства жителей, и всё это заслуги мэрии.
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