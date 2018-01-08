На Рождество пожаловались на нарушение прав потребителей

Липчанка пытается вернуть стол.

Даже в Рождество продолжала работать дежурная служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (горячая линия – 89050441971).



7 января обеспечение районов Липецкой области товарами первой необходимости производится в штатном режиме. На телефон горячей линии Управления поступило обращение жительницы Липецка по вопросу защиты прав потребителей (возврат приобретенного кухонного стола ненадлежащего качества). Оказана консультация, для дальнейшего решения вопроса предоставлены телефоны консультационно-правового отдела Агентства содействия развитию торговой деятельности и Роспотребнадзора.



Роста цен в предприятиях торговли Липецка при проведении мониторинга на социально-значимые продукты питания не зафиксировано.