Общество

вчера, 19:36

На Рождество пожаловались на нарушение прав потребителей

8 1307
#права потребителей #торговля
На Рождество пожаловались на нарушение прав потребителей

Липчанка пытается вернуть стол.

Даже в Рождество продолжала работать дежурная служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (горячая линия – 89050441971).

7 января обеспечение районов Липецкой области товарами первой необходимости производится в штатном режиме. На телефон горячей линии Управления поступило обращение жительницы Липецка по вопросу защиты прав потребителей (возврат приобретенного кухонного стола ненадлежащего качества). Оказана консультация, для дальнейшего решения вопроса предоставлены телефоны консультационно-правового отдела Агентства содействия развитию торговой деятельности и Роспотребнадзора.

Роста цен в предприятиях торговли Липецка при проведении мониторинга на социально-значимые продукты питания не зафиксировано.
8 1307
#права потребителей #торговля

Комментарии (8)

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Серёга

вчера, 21:52
.Вирус подхватили уже более 500 российских туристов. Сколько туристов уже привезли вирус домой? РОСПОТРЕБНАДЗОР признал опасным для здоровья отдых в Турции. Особо отмечены популярные курорты Анталия, Кемер, Аланья, Сиде, Белек, где стремительно распространяется вирус Коксаки. Заявление согласовано с МИДом. Вирус подхватили уже более 500 российских туристов. Сколько туристов уже привезли вирус домой?Немного устаревшая информация, это было летом 2017, думаю мало что изменилось, желаю любителям путешествий не перепутешествовать. Не нужен мне берег турецкий, и африка мне не нужна.
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Серёга

вчера, 21:44
В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзором с реализации снято свыше 390 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом более 80% продукции с нарушениями составляет импортная продукция.
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Cерёга

вчера, 21:19
Неавтофанат, По совести правильно, но грань тонкая, можно перегнуть палку и тогда вступает в действие УК РФ.
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Неавтофанат

вчера, 21:03
Серёга, главный вершитель справедливости - народ! Когда закон не работает, действует самосуд.
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Серёга

вчера, 20:04
На самом деле всё не так просто.Уже как с января 2017 года ведомство работает с жалобами потребителей по новым правилам. Если вас обманули (отравили, продали просрочку) в магазине или ресторане, вы больше не сможете пожаловаться напрямую в Роспотребнадзор, чтоб тот внезапно нагрянул и покарал. Сначала – претензия злодею-продавцу. И уж только потом (если не помрете в инфекционном отделении) – добро пожаловать к чиновникам. До сегодняшнего дня внеплановых проверок Роспотребнадзора боялись как огня. Причем инициировать ее было совсем несложно — достаточно написать жалобу санитарным врачам. Хоть путаную, хоть с грамматическими ошибками. Даже отправленная по электронной почте петиция без подписи могла считаться полноценным основанием для проверки.Главным - по старым правилам — был сам факт продажи просроченного продукта или оказание некачественных услуг.Однако уже с 2017 года наказать нерадивых торговцев больше нельзя , улетучился главный принцип внеплановых проверок – внезапность.
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