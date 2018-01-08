Культура

вчера, 19:05

Рабочую неделю липчанам предлагают начать с просмотра культового фильма

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#Кино #благотоворительный сеанс
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Рабочую неделю липчанам предлагают начать с просмотра культового фильма

В Липецке вновь бесплатно покажут кино.

Областной Центр культуры, народного творчества и кино продолжает бесплатные кинопоказы для всех желающих.

Так, 9 января в ОЦКНТ покажут российско-французскую драму «Виктор» (2016 г. 16+) про судьбу бывшего европейского гангстера, который перебрался в Россию и всем сердцем полюбил нашу страну.

10 января покажут комедийную драму «Любит не любит» (Россия, 2014,16+).

Знаменитый фильм «Георграф глобус пропил» (Россия, 2013,16+) продемонстрируют широкой публике 12 января. Эта картина с Константином Хабенским в главной роли получила главный приз крупнейшего в нашей стране XXIV международного кинофестиваля «Кинотавр», а также пять премий «Ника». По мнению многих. Это одна их самых удачных киноработ в нашей стране за последние годы.

13 января покажут фильм «Вне времени» (Австралия – Великобритания, 2014, 16+), а 14 января – мультфильм Красная Шапка против зла»

(США, 2011 12+).

Мультик начнется в 13.00, а взрослые киносеансы – в 19.00.

4 1715
#Кино #благотоворительный сеанс
2

Комментарии (4)

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Мария Осипова

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Знаменитый фильм «Георграф глобус пропил»

вчера, 19:28
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