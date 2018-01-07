Липецкий грузовик попал в аварию под Воронежем

В ДТП есть пострадавшие

Сегодня примерно в 06.00 часов в Павловском районе на 640 км автодороги М-4 «Дон» 37-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Renault Fluence», двигаясь в направлении Ростова-на-Дону, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ, под управлением 35-летнего жителя Липецкой области.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Renault Fluence», 60-летняя жительница Ростовской области, которая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в ГУ МВД РФ по Воронежской области.