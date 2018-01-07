Происшествия

сегодня, 11:24

Липецкий грузовик попал в аварию под Воронежем

13 1974
#дтп
2
Липецкий грузовик попал в аварию под Воронежем

В ДТП есть пострадавшие

Сегодня примерно в 06.00 часов в Павловском районе на 640 км автодороги М-4 «Дон» 37-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Renault Fluence», двигаясь в направлении Ростова-на-Дону, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ, под управлением 35-летнего жителя Липецкой области.

В результате ДТП  пострадал пассажир автомобиля «Renault Fluence», 60-летняя жительница Ростовской области, которая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

По  данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в ГУ МВД РФ по Воронежской области.

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13 1974
#дтп
2

Комментарии (13)

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ИМБИЦЫЛ

22 минуты назад
какой на хрен путин ты еще за королева проголосуй ушлепок!!!! живет в полной жопе из за таких как ты путин королев,иванов пида....сы сплошные..
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ИМБИЦЫЛ

30 минут назад
вы что творите ушлепки???вы куда прете,куда ездите за пределы Липецкой области??? новый год жрите водку,пейте пойло и дохните как мухи ушлепки!!!
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Таксисты

55 минут назад
Я известная тут прикормленная сортирная мгеровская проститутка-едробот - потомок сволочей и стукачей, он же Палка, Барракуда, Гильотина, Штифт, Вентиль, Штопор и прочее пихательное, который тут агитировал в 2016 голу за перевыборов жуликов и воров, сейчас агитирую за перевыборы своего фюрера-диктатора. Предпочитаю русскому всякий инотазы, забугорный хавчик и буржуйское шмотье, халявные оргии на селигере, а также гадить русским в комментариях! Чтобы вы еще шесть существовали в полной заднице!
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Таксисты

сегодня, 15:39
За Путина жмем на клаксон
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!!!!!!!!!!!!!!

сегодня, 13:21
МОДЕРАТОР САЙТА, БЛОКИРУЙ ФАШИСТА ЕДРОБОТА!
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Волово

сегодня, 13:20
Только наши толстые мгеровские жопы! Только грабеж трудового населения! Только фальсификация выборов! Только "денег нет"! Только нищий МРОТ! Только «трезвые» зверьки на порше! Только «трезвое» жлобье на летающих бэхах! Только коррупция! Только цирк! Только зоопарк! Только санкции! Только рост цен и тарифов! Только потопы! Только пожары! Только взрывы! Только войны! Только развал производства, образования и медицины! Только беспредел нелегитимной "власти"! Только жулики. Только воры! Только Путин. Я голосую!
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Волово

сегодня, 13:16
За Путина
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машке осиповой

сегодня, 13:06
а куда ты дела своего мужа витю
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Русский аппетит

сегодня, 12:54
У меня зарплата 200 долларов, а у рыжего усатого пискова только котлы за 1 млн. 400 тысяч (7 тысяч моих зарплат). FUCK плешивому. Только БОЙКОТ ВЫБОРОВ!
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Русский аппетит

сегодня, 12:33
Я продавец и пойду на выборы
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