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GOROD48 – ретро: открытие памятника первому марксисту и демонтаж стелы императору

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#GOROD48-ретро
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GOROD48 – ретро: открытие памятника первому марксисту и демонтаж стелы императору


На этот раз мы отправимся в дождливый день 30 октября 1998 года, на улицу Плеханова, где открывали монумент работы Евгения Вольфсона в честь первого марксиста Георгия Плеханова.  

Художник Вольфсон знаком липчанам как автор скульптурных групп на железнодорожном вокзале и памятника воинам-интернационалистам. Скульптор 12 лет добивался финансирования сооружения памятника Плеханову. И скульптура теоретика и пропагандиста марксизма заинтересовала Министерство культуры России: создание бронзовой фигуры было полностью оплачено ведомством.

Памятник Плеханову в Липецке открывали народный художник Виктор Сорокин и заместитель министра культуры России Вячеслав Брагин.

— Открытие памятника — это всегда большое событие, которое позволяет людям относить себя не просто к народонаселению, а именно к народу, у которого есть память о прошлом, - отметил Брагин.

Бронзовая 2,5-метровая копия Георгия Плеханова была отлита на Новолипецком металлургическом комбинате. Памятник в Липецке — первый в провинции, который в 1990-х был полностью профинансирован Министерством культуры. Монумент поставили на одноименной улице, рядом с домом-музеем Плеханова. Тогда здание музея находилось на реставрации.


А в 1999 году - в канун Нового года и смены тысячелетий в Липецке демонтировали обелиск Петру Первому на одноименном спуске. Стоявший здесь с июля 1839 года памятник отправили на капитальный ремонт.

Обветшавшая стела отошла от своей оси более чем на 30 сантиметров, ее фундамент сгнили и просел. Если бы в тот декабрь памятник не отправили на ремонт, то весной 2000-го он мог попросту упасть. Шутка ли: к концу 1999 года обелиск простоял на спуске уже 160 лет. Хоть в Российской империи тогда и строили на совесть, но железо оказалось не вечным.

Для того, чтобы доставить стелу в мастерскую НЛМК, конструкцию пришлось разобрать и везти частями. Когда обелиск разбирали, в основании стелы нашли закладную плиту. Она гласила, что памятник основателю города Петру I возле источника минеральных вод решил поставить содержатель питейных заведений Павел Небученов. Известно, что целебные воды помогли купцу середины XIX века поправить здоровье. Липецкий памятник на тот момент стал третьим монументом Петру Великому в России. Два других установили в Санкт-Петербурге.


Обновленный обелиск вернули на прежнее место к Дню городу. Тогда Липецк праздновал свои Дни рождения в мае. В основание добавили плиту купца Небучинова, обновили надпись на фасаде. Без происшествий обелиск простоял вплоть до лета 2012 года, когда стела оказалась покрыта надписями в защиту Pussy Riot. Впрочем, художества быстро отмыли.

Строители в 1999 году пообещали, что стела простоит еще 160 лет. Что же, вернемся к этому вопросу в 2159 году. 
27 1565
#GOROD48-ретро
5

Комментарии (27)

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Дед

5 минут назад
дрищ, Он заслуженный работник сельского хозяйства, закончил институт в отличии от тебя недоросли который и способен лишь на комментарии в 2-3 слова в одном лице будь то дрищ, дуремар, лермонтов, ты во множественном числе и звать тебя никак.
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Дуремар

30 минут назад
Дед, ты на кожаный одет.
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дрищ

51 минуту назад
Дед , твой грудинин,такой же колхозан,как о.п.королев!
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Дед

сегодня, 17:56
марксизм -ленинизм-путинизм себя изжили, у нас есть другой выбор, за ГРУДИНИНА .
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бабка

сегодня, 16:50
Дед , Чаво воду мутишь,пердун старый!Только и можешь коменты строчить на городе,ам ты пойди,да подорви,кого нибудь из ненавистных тебе людей,как делал это Жорик Плеханов!
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Лермонтов

сегодня, 15:48
Дед просто возьми веник и подмети все говно в Гудаловке...., а т на этой помойке сидишь свой помет раскидываешь!!! Да и книги настоящие из бумаги все таки научись читать... патриот ты наш хороший..... не знаешь как свой катях врагам не отдать
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Дед

сегодня, 14:33
ПАТРИОТЫ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ ГРУДИНИНА ПРОТИВ ВЛАСТИ ОЛИГАРХОВ.ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
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Дед

сегодня, 14:31
«Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике», — сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в конце ноября 2017 года.Но если вы согласны с этим так что-же ничего не делаете, или вам нужно ещё 18 лет правления ?
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Дед

сегодня, 14:26
Таких как мы, власть называет: - дураками, госдеповцами, пятой колонной, укропами, западниками и т.д. Но мы обычные жители нашей России, которым небезразлично в какой России будут жить наши дети и внуки. Повторю для них ещё раз - мы против действующего президента, потому что он не наводит порядок в стране и не останавливает её разграбление. Если ОН сам часть этого беспорядка, то такой президент нам не нужен. Нам надоело жить в этом беспределе и беззаконии... Когда обращаемся к Гаранту и говорим о творящемся в стране бардаке, указывая что на местах "своя власть", "свои законы", и "свои президенты"..., нас преследуют, добивают, закрывают нам рты... и ничего не меняется... Власть явно превышает и злоупотребляет своими полномочиями. Так не может продолжаться бесконечно...
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Дед

сегодня, 14:23
Разорить и уничтожить это паразитическое образование марксистов и их последователей в РФД
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