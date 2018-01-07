GOROD48 – ретро: открытие памятника первому марксисту и демонтаж стелы императору



На этот раз мы отправимся в дождливый день 30 октября 1998 года, на улицу Плеханова, где открывали монумент работы Евгения Вольфсона в честь первого марксиста Георгия Плеханова.

Художник Вольфсон знаком липчанам как автор скульптурных групп на железнодорожном вокзале и памятника воинам-интернационалистам. Скульптор 12 лет добивался финансирования сооружения памятника Плеханову. И скульптура теоретика и пропагандиста марксизма заинтересовала Министерство культуры России: создание бронзовой фигуры было полностью оплачено ведомством.



Памятник Плеханову в Липецке открывали народный художник Виктор Сорокин и заместитель министра культуры России Вячеслав Брагин.



— Открытие памятника — это всегда большое событие, которое позволяет людям относить себя не просто к народонаселению, а именно к народу, у которого есть память о прошлом, - отметил Брагин.



Бронзовая 2,5-метровая копия Георгия Плеханова была отлита на Новолипецком металлургическом комбинате. Памятник в Липецке — первый в провинции, который в 1990-х был полностью профинансирован Министерством культуры. Монумент поставили на одноименной улице, рядом с домом-музеем Плеханова. Тогда здание музея находилось на реставрации.





А в 1999 году - в канун Нового года и смены тысячелетий в Липецке демонтировали обелиск Петру Первому на одноименном спуске. Стоявший здесь с июля 1839 года памятник отправили на капитальный ремонт.



Обветшавшая стела отошла от своей оси более чем на 30 сантиметров, ее фундамент сгнили и просел. Если бы в тот декабрь памятник не отправили на ремонт, то весной 2000-го он мог попросту упасть. Шутка ли: к концу 1999 года обелиск простоял на спуске уже 160 лет. Хоть в Российской империи тогда и строили на совесть, но железо оказалось не вечным.



Для того, чтобы доставить стелу в мастерскую НЛМК, конструкцию пришлось разобрать и везти частями. Когда обелиск разбирали, в основании стелы нашли закладную плиту. Она гласила, что памятник основателю города Петру I возле источника минеральных вод решил поставить содержатель питейных заведений Павел Небученов. Известно, что целебные воды помогли купцу середины XIX века поправить здоровье. Липецкий памятник на тот момент стал третьим монументом Петру Великому в России. Два других установили в Санкт-Петербурге.





Обновленный обелиск вернули на прежнее место к Дню городу. Тогда Липецк праздновал свои Дни рождения в мае. В основание добавили плиту купца Небучинова, обновили надпись на фасаде. Без происшествий обелиск простоял вплоть до лета 2012 года, когда стела оказалась покрыта надписями в защиту Pussy Riot. Впрочем, художества быстро отмыли.



Строители в 1999 году пообещали, что стела простоит еще 160 лет. Что же, вернемся к этому вопросу в 2159 году.

