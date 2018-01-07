Спортсменам рукопашникам на соревнованиях запретили… бить соперников (ФОТО)

В «Динамо» 120 бойцов испытали на себе оригинальные правила.

Необычные соревнования по рукопашному бою прошли во дворце спорта «Динамо». Дело в том, что спортсменам было запрещено… бить соперников руками и ногами.

- Идея провести турнир по правилам рукопашного боя, в котором будет использоваться только борцовская техника, была у нас давно, - рассказал GOROD48 исполнительный директор федерации рукопашного боя Игорь Воротынцев, - Ведь рукопашный бой – это не только ударная техника. Зачастую исход поединка определяет умение бороться.

Для 120 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет соревнования стали хорошей проверкой и своеобразным «квестом» на выполнение борцовских заданий. По правилам турнира участникам была дана возможность без ограничения проводить активные действия в захвате в стойке и в партере, в то время как в обычном поединке по «рукопашке» на действия в партере отводятся не более 5 секунд.







Не случайно главным судьей соревнований был Андрей Шишкин, который в федерации рукопашного боя отвечает именно за борцовскую подготовку спортсменов. Шишкин отметил пользу от таких «турниров-тренировок», поскольку спортсменам быстрее прибавлять в мастерстве, выявляют сильные стороны и недочеты.

- Было заметно, что ребята, которые провели по несколько поединков, в конце соревнований гораздо увереннее чувствовали себя в борцовской технике, - отметил Шишкин, - Это именно то, чего мы и хотели добиться.

Победители соревнований порадовали своих тренеров Игоря Воротынцева, Алана Качмазова, Андрея Шишкина, Дениса Денисова, Тимура Мусина, Серпгея Калгина, Валерия Коростинского, Дмитрия Порядина, Павла Набатникова.

Турнир был организован Союзом боевых единоборств по Липецкой области и региональной федерацией рукопашного боя, президентом которой является Андрей Пономарев.





