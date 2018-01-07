Общество

вчера, 23:09

В Рождественский сочельник липчане молятся о мире в Украине

23 607
#Рождество #религия
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В Рождественский сочельник липчане молятся о мире в Украине

В Рождественский сочельник глава Липецкой митрополии совершил литургию в Задонском мужском монастыре

Как сообщает официальный сайт Липецкой митрополии, в Рождественский сочельник Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Никон в сослужении Преосвященнейшего епископа Усманского Евфимия, викария Липецкой епархии, и духовенства обители совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста во Владимирском соборе Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.

За литургией читались тексты из послания к Галатам святого апостола Павла и Евангелия от Матфея. После сугубой ектении Преосвященнейший епископ Евфимий вознес молитву о мире в Украине.

По завершении литургии была совершена великая вечерня. Поздравив участников богослужения с Рождественским сочельником, Владыка Евфимий подчеркнул, что Господь наш Иисус Христос сошел с Небес, воплотился от Пречистой Девы Марии, чтобы спасти человека, просветить его светом Божественной истины. Неслучайно в тропаре праздника мы слышим слова «Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума».

- Хотелось бы пожелать, чтобы свет Вифлеемской звезды озарял и нашу жизнь, побуждая оставить все земные попечения на пути ко Христу, – завершил Владыка и призвал на всех Божие благословение.

Фото mitropolia-lip.ru
23 607
#Рождество #религия
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Комментарии (23)

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лока

31 минуту назад
нам эта Украина как шла так и ехала!!!!!! ненало вводить в заблуждения Липчан
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>> Мария Осипова

сегодня, 06:06
18pop.ru
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>> Мария Осипова

сегодня, 06:04
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Маша, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте (не проститутка!)
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667

сегодня, 04:14
Ликбез для лже-патриотов:, в том числе НА окраинах, чем Украина и является. Правила русского языка предлог НА по отношению к Украине НЕ запрещают. Себе ликбез проведи, по справочникам пройдись на досуге.
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Тех кто на фото

сегодня, 03:54
Переодеть в робу и на доменную вот ржака будет)))))))
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Кардаш гелик лох

сегодня, 02:16
Город 48 поддерживает еврокаклов?! Почему написано а Украине а не на Украине? А?
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Сколько денег

сегодня, 02:13
В рождественский сочельник принесли прихожане??????)))))))
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да да да да да

сегодня, 01:41
украина у нас все хорошо спаси украину спаси дадада
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О мире в России тоже помолиться надо

сегодня, 01:41
На Украине итак мир, все там себя прекрасно чувствуют, шлифуют демократию, стремятся к лучшей жизни, молиться надо о Донбассе, там люди устали от войны, большинство уже не довольны, но нам нельзя отдавать Донбасс, там уголь, это стратегически важно, ведь если начнётся война, будут уничтожены сразу и газопроводы и электростанции, страна сразу может погрузиться в средневековье, и как всегда спасаться можно только уже забытым углём, как в былые времена Гражданской и Отечественной войны, одно конечно жаль, как сказал президент, "у России союзников нет, кроме армии и флота", Китай как вы поняли нам не союзник, так что одни, против всех стран, может даже и победим, если все страны добровольно сдадутся.
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