В Рождественский сочельник липчане молятся о мире в Украине

В Рождественский сочельник глава Липецкой митрополии совершил литургию в Задонском мужском монастыре

Как сообщает официальный сайт Липецкой митрополии, в Рождественский сочельник Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Никон в сослужении Преосвященнейшего епископа Усманского Евфимия, викария Липецкой епархии, и духовенства обители совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста во Владимирском соборе Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.



За литургией читались тексты из послания к Галатам святого апостола Павла и Евангелия от Матфея. После сугубой ектении Преосвященнейший епископ Евфимий вознес молитву о мире в Украине.



По завершении литургии была совершена великая вечерня. Поздравив участников богослужения с Рождественским сочельником, Владыка Евфимий подчеркнул, что Господь наш Иисус Христос сошел с Небес, воплотился от Пречистой Девы Марии, чтобы спасти человека, просветить его светом Божественной истины. Неслучайно в тропаре праздника мы слышим слова «Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума».



- Хотелось бы пожелать, чтобы свет Вифлеемской звезды озарял и нашу жизнь, побуждая оставить все земные попечения на пути ко Христу, – завершил Владыка и призвал на всех Божие благословение.



Фото mitropolia-lip.ru