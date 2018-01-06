Рождество в Липецкой области будет дождливым и теплым

7 января под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона на территории Липецкой области пройдут небольшие осадки - дождь, морось и мокрый снег, местами гололед, порывистый ветер до 16 м/с. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем временами небольшие дождь, морось, мокрый снег. Также ночью местами возможны туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек., местами порывы будут достигать 16 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем от 0 до 5 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, временами небольшие дождь, морось, мокрый снег, ночью туман, на дорогах гололедица. Температура ночью около нуля градусов, днем от 2 до 4 градусов тепла.

День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса ниже нуля.