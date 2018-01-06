В России

сегодня, 13:47

Минобороны прокомментировало сближение Су-30 и F-15 НАТО над Балтикой

308
#Минобороны
Минобороны прокомментировало сближение Су-30 и F-15 НАТО над Балтикой

Экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли 23 ноября и 13 декабря плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств, - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Самолеты НАТО сопровождали российские истребители Су-30СМ во время плановых учебно-тренировочных полетов над нейтральными водами Балтики, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"23 ноября и 13 декабря 2017 года экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря", - заявил сотрудник департамента.

Он отметил, что в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились, - передает "Интерфакс".

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее ВВС США опубликовали видео двух случаев сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30, осуществленных в ноябре и декабре прошлого года на Балтике. В штабе ВВС США в Европе сообщили, что американские истребители вылетали с британской базы Лейкенхет. В качестве причины названо то, что российские самолеты не подавали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили план полета.
308
#Минобороны

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Поклонская ответила на сообщения об украинском гражданстве‍
#Поклонская #Украина #Россия
Поклонская ответила на сообщения об украинском гражданстве‍

сегодня, 13:50

В России
Умерла врач и телеведущая Ирина Чукаева
#Чукаева умерла
Умерла врач и телеведущая Ирина Чукаева

сегодня, 13:41

В России
Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
#Путин #самовыдвижение
6
Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

вчера, 15:52

В России
Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
#Татарстан #ДТП
Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

04.01.2018 16:49

В России
Пассажирский автобус сгорел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
#Петербург
Пассажирский автобус сгорел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

04.01.2018 16:46

В России
Альфа-банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций‍
#Альфа-банк #санкции #отказ
Альфа-банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций‍

04.01.2018 16:33

В России