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Умерла врач и телеведущая Ирина Чукаева

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#Чукаева умерла
Умерла врач и телеведущая Ирина Чукаева

В Москве в возрасте 67 лет умерла доктор медицинских наук Ирина Чукаева.

Телеведущая и заведующая кафедрой поликлинической терапии в РНИМУ имени Пирогова Ирина Чукаева умерла в Москве вечером 5 января. Об этом сообщает телеканал «360».

Чукаевой было 67 лет. Причиной смерти в Городской клинической больнице №13 назвали осложнения после пневмонии.

Чукаева с 2003 года заведовала кафедрой поликлинической терапии в РНИМУ имени Пирогова. Она также была членом Российского кардиологического сообщества и членом президиума Российского медицинского общества артериальной гипертонии. В 2011 Чукаева получила звание заслуженного врача РФ.

Работу врачом она совмещала с работой на телевидении, она была автором и ведущей передачи «Студия Здоровье» на канале «Россия 1» и Общественном телевидении России. Программой она занималась на протяжении десяти лет. Она была автором более 400 статей и книг.
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#Чукаева умерла

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