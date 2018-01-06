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Олег Королев поздравил Липецкую область с Днем рождения

24 896
#губернатор #Липецкая область #
Олег Королев поздравил Липецкую область с Днем рождения

Региону сегодня исполняется 64 года

6 января 1954 года, постановлением Верховного Совета РСФСР образована Липецкая область.

Область образовалась из смежных районов Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей.

Губернатор Липецкой области поздравил регион с Днем рождения в Твиттере:

24 896
#губернатор #Липецкая область #

Комментарии (24)

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за 19 лет

сегодня, 16:12
Из Липецкой области стал тербунский колхоз.
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зина

сегодня, 16:10
Так кто его полюбит ? Он же дерево !
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Алекс

сегодня, 16:07
Такого бардака я не припомню ......спасибо Олег Петрович !
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гость

сегодня, 15:58
Липецк и липчане ждут подарка : отставку.отставку,отставку!!!!!!!!!!!!!
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20!8

сегодня, 15:44
Лучшее событие это года будет FUCK для плешивого и его банды жуликов и воров!
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Гость

сегодня, 15:41
Лучший подарок Королев твоя отставка.
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простой горожанин

сегодня, 15:27
Спасибо Петрович! Срочно бегу за чекушкой!
ответить

Спасибо

сегодня, 15:08
Олег Петрович за поздравление. Не обращайте внимания на негативные высказывания. Народ голодный, прибавьте пенсии, увеличте зарплату, социальную помощь. И Вас полюбят. И все будет ок.
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Привет от Булгакова

сегодня, 15:04
Аннушка уже пролила масло, Петрович!
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Алкаш

сегодня, 14:59
Бабушка , Так ты бабушка или 30-летний придурок-кремлебот, который участвует в про плаченных гей-парадах за 500 руб.?
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