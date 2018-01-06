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Олег Королев поздравил Липецкую область с Днем рождения
Региону сегодня исполняется 64 года
Область образовалась из смежных районов Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей.
Губернатор Липецкой области поздравил регион с Днем рождения в Твиттере:
64 года назад создана Липецкая область! Всех жителей с праздником! Благодаря вашему самоотверженному труду регион сегодня – один из лидеров в России! Государственное и человеческое СПАСИБО за сделанное! Благополучия, процветания, добра!— Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 января 2018 г.
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