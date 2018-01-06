Происшествия

сегодня, 10:19

В Лев-Толстовском районе в полночь выгорел целый дом

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В Лев-Толстовском районе в полночь выгорел целый дом

Люди остались целы. н имущество погибло.

Сегодня 0:55 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома  в селе Знаменское Лев-Толстовского района, сообщили в управлении МЧС по Липецкой области.

К месту пожара  выехали два отделения, которым удалось ликвидировать возгорание, но огонь успел уничтожить сгораемые конструкции по всей площади дома.

К счастью, никто из людей в пожаре не пострадал. Причины ЧП выясняются.

Фото МЧС.

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Комментарии (1)

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Дед- на .уй одет

сегодня, 11:35
Тут,снова,работает ТРОЛЛЬ!
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