сегодня, 10:19
В Лев-Толстовском районе в полночь выгорел целый дом
Люди остались целы. н имущество погибло.
Сегодня 0:55 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в селе Знаменское Лев-Толстовского района, сообщили в управлении МЧС по Липецкой области.
К месту пожара выехали два отделения, которым удалось ликвидировать возгорание, но огонь успел уничтожить сгораемые конструкции по всей площади дома.
К счастью, никто из людей в пожаре не пострадал. Причины ЧП выясняются.
Фото МЧС.
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