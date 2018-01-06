В Лев-Толстовском районе в полночь выгорел целый дом

Люди остались целы. н имущество погибло.

Сегодня 0:55 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в селе Знаменское Лев-Толстовского района, сообщили в управлении МЧС по Липецкой области.

К месту пожара выехали два отделения, которым удалось ликвидировать возгорание, но огонь успел уничтожить сгораемые конструкции по всей площади дома.

К счастью, никто из людей в пожаре не пострадал. Причины ЧП выясняются.



Фото МЧС.

