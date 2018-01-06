18 липчан к Новому году получили от министра спорта РФ новые звания

В нашем городе стало больше на 4 международника, 15 мастеров спорта и 1 одного судью Всероссийской категории.

Министерство спорта во главе с Павлом Колобковым стало настоящим «дедом Морозом» для липецких спортсменов. Целых 19 земляков упомянуты в наградных приказах.

Согласно приказу № 168 нг, звания мастеров спорта международного класса получили три наших представителя академической гребли Никита Болозин, Алексей Викулин и Алексей Кияшко. Четвертым «международником» стал спортсмен-инвалид Павел Шматов – медалист чемпионата мира по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сразу 15 липчан по приказу № 170 нг получили звания мастеров спорта. Это Антон Берсенёв (всестилевое каратэ), Андрей Высочкин, Иван Кузнецов, Екатерина Севостьянова, Юрий Черкалов, Юлия Черноусова (все - гребной спорт), Владислав Перегудов (дзюдо), Дмитрий Берестнев (киокусинкай), Анастасия Аксёнова, София Назарова (обе - пулевая стрельба), Ольга Петрищева, Анна Панасенко (обе - паралимпийская лёгкая атлетика), Эдуард Гуляев, Анна Жаднова (оба - стендовая стрельба) и Дмитрий Виноградов (тяжёлая атлетика).

Кроме того директор ОК СШОР Игорь Мещеряков по приказу № 164 нг получил звание судьи Всероссийской категории по лыжным гонкам.