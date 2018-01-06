Липецкий защитник Дмитрий Куликов отомстил бывшему клубу (ВИДЕО)

В игре с "Баффало" наш земляк был одним из самых заметных на площадке.

Минувшей ночью за океаном в матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс», за который выступает липчанин Дмитрий Куликов, на своем льду обыграл «Баффало» - 4:3.

Для нашего земляка эта игра была особенной. Ведь именно в «Бафало» он провел прошлый сезон, который стал самым неудачным в его карьере. Из-за травмы спины Куликов начал выпадать из состава «Сейбрз», получал все меньше игрового времени, и в итоге летом с ним не продлили контакт.

А вот переход в «Виннипег» преобразил нашего земляка: он вновь получает немало игрового времени, цементирует оборону команды и иногда набирает очки.

В игре со своим бывшим клубом Куликов провел на площадке 18 минут игрового времени – один из самых высоких показателей в команде. При этом Дмитрий трижды заблокировал броски соперников и завершил матч с показателем полезности «-1».

Отметим, что «Виннипег» постоянно вел в счете – 1:0. 3:1. 4:2, и американские гости его его не догнали, потерпев уже 3-е поражения подряд.

«Виннипег» продолжает оставаться командой-открытием нынешнего сезона в НХЛ. Команда идет на 2-м месте в Западной конференции, показывая лучший хоккей за несколько сезонов.