Общество
сегодня, 09:45
Как в Липецке покончили с коммунизмом
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GOROD48 продолжает ретро-рубрику.
В 2002 году в Липецке закончился телефонный коммунизм – в городе начали отказываться от бесплатных телефонных автоматов. Практически все 90-е в липчане пользовались бесплатными таксафонами и общественным транспортом. Но как и любая халява рано или поздно заканчивается, так и липецкий телефонный коммунизм однажды завершился. В городе ввели специальные карточки, которые можно было приобрести в киосках и магазинах. Впрочем, и это нововведение просуществовало недолго, ведь уже скоро таксофоны как и домашние телефоны, стала вытеснять мобильная связь. Но в том, далеком уже 2002 году для многих липчан отмена бесплатных звонков с уличных телефонов стало большим сюрпризом. О чем рассказала телекомпания СТВ-7.
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Маркс
гость
P.S.
Т.Р.
Вся власть Советам !
Юрий
социализм мог стать раем для человечества
социализм мог стать раем для человечества
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