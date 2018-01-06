Как в Липецке покончили с коммунизмом

GOROD48 продолжает ретро-рубрику.



В 2002 году в Липецке закончился телефонный коммунизм – в городе начали отказываться от бесплатных телефонных автоматов. Практически все 90-е в липчане пользовались бесплатными таксафонами и общественным транспортом. Но как и любая халява рано или поздно заканчивается, так и липецкий телефонный коммунизм однажды завершился. В городе ввели специальные карточки, которые можно было приобрести в киосках и магазинах. Впрочем, и это нововведение просуществовало недолго, ведь уже скоро таксофоны как и домашние телефоны, стала вытеснять мобильная связь. Но в том, далеком уже 2002 году для многих липчан отмена бесплатных звонков с уличных телефонов стало большим сюрпризом. О чем рассказала телекомпания СТВ-7.

