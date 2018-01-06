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сегодня, 09:45

Как в Липецке покончили с коммунизмом

57 3791
#GOROD48-ретро
1
Как в Липецке покончили с коммунизмом

GOROD48 продолжает ретро-рубрику.

В 2002 году в Липецке закончился телефонный коммунизм – в городе начали отказываться от бесплатных телефонных автоматов. Практически все 90-е в липчане пользовались бесплатными таксафонами и общественным транспортом. Но как и любая халява рано или поздно заканчивается, так и липецкий телефонный коммунизм однажды завершился. В городе ввели специальные карточки, которые можно было приобрести в киосках и магазинах. Впрочем, и это нововведение просуществовало недолго, ведь уже скоро таксофоны как и домашние телефоны, стала вытеснять мобильная связь. Но в том, далеком уже 2002 году для многих липчан отмена бесплатных звонков с уличных телефонов стало большим сюрпризом. О чем рассказала телекомпания СТВ-7.
57 3791
#GOROD48-ретро
1

Комментарии (57)

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Маркс

33 минуты назад
На смену развитому социализму привели демограбию .
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гость

36 минут назад
"Торговля недрами земными - дело исконно воровское, посему положить им жалование мизерное и вешать по одному в год, чтобы другим неповадно было" такой закон издал в свое время Петр 1 для чиновников, вот бы вернуть этот закон!
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P.S.

44 минуты назад
Т.Р., при царском режиме всем хотелось жрать и не пахать по 16 часов за гроши .
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Т.Р.

52 минуты назад
Дураку понятно, При царском режиме тоже говорили было лучше ,однако система прогнила ,верующие стали неверующими.В сем хотелось из лаптей в индустриализацию, учиться,знать обо всем.
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Вся власть Советам !

сегодня, 18:00
СССР строил социальное общество основательно , по этапам на надежном и несокрушимом экономическом и социальном основании. . локомотив индустрии ,ТЯЖМАША , энергетики , инфраструктуры ,промышленности был создан , и должен был потянуть все отрасли народного хозяйства . ,которые отставали в угоду первостепенных и обязательных задач. СССР умел концентрировать колоссальные средства на ключевых направлениях. барыги и ворье послевоенное восстановление никогда и ни при каких условиях не потянули .ворье может только паразитировать на советском наследии. из за джинсов и таратак госперевороты не устраивают . их устраивают враги народа как в Украине и России с целью захвата власти в своих карманных интересах .
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Юрий

сегодня, 16:57
Бесплатного транспорта и телефонов никогда не было, за него платили предприятия в пользу населения города.Теперь же капиталисты, ворье у власти перераспределило доходы в свой карман и на свое обогащение , продолжая и наращивая отравлять воздух ,воду ,земли и всю природу за счет обнищания и здоровья основного населения ,не думая даже делиться и.платить адекватную ренту , за сет ,которой можно и нужно вернуть справедливость Это могут сделать только коммунисты.
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социализм мог стать раем для человечества

сегодня, 16:34
Так, ..под соломой до сих пор за тербунами живут . а то что 1400 городов которые процветали в СССР после уничтожения промышленности и производства были покинуты жителями и превратились в города - призраки ,где теперь Мертвая Россия это тебе ни о чем не говорит ? в СССР не было террора , дети не сидели в детсадах и школах под охраной из кармана родителей,потому что их никто не хотел убить и уничтожить. читай памятки по захвату автобуса в раздолбанном Мане ,вместо " Слава КПСС!" в новеньком Икарусе ,плати налоги ,сборы и поборы ,и доильному аппарату ЖКХ , вышвырнут за ворота хоть сдохнешь воровской госситеме на тебя плевать .это в СССР жили на всем готовом и улучшалось , , потому что свою страну строили ,а не коммунизм для кучки офшорных патриотов.
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социализм мог стать раем для человечества

сегодня, 16:04
Так, ...хоть и помогали Африке ,но цены в СССР не росли ,а цена на хлеб была самой низкой в мире. при этом СССР вышибал у запада колонии по всему миру от Африки до Индокитая , а не в какой то Сирии кучку оборванцев с автоматами по дувалам гонять и ЖКХ в Союзе стоило пол процента от зарплаты не квалифицированного рабочего, медицина бесплатна , включая дорогсстоящие операции на которые сегодня по телевизору деньги Христа ради собирают , бесплатное качественное образование . включая высшее и обучение в московских ВУЗах , а зарплата стабильно росла , и жизнь с каждым годом становилась лучше. и Крым и рым все было нашим .
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Прхожий

сегодня, 15:44
Бабушка, Все равно галочку за Путина. По табе лучше не галочкой а палочкой по спине
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вв

сегодня, 15:38
кто-то ещё плюсы находил что ему теперь платить придется, вот дебилы
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