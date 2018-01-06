Общество

сегодня, 09:34

Юные автоинспекторы из Липецка побывали на Кремлевской елке

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#Елка. автоинспекция
Юные автоинспекторы из Липецка побывали на Кремлевской елке

Поездка стала наградой за активное участие в мероприятиях по пропаганде дорожной безопасности.

Ребята из Ельца, Долгоруковского и Задонского районов посетили столицу и побывали на представлениях главной елки страны.  Поездка стала наградой за победы на региональных и всероссийских соревнованиях по дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.       

В прошедшем году представители нашей области заняли третье место на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», завоевали золотые медали в личном зачете общероссийского слета ЮИД «Дорога без опасности», отличились на всероссийском форуме спортобщества «Динамо».

Липчан пригласили на новогодние  представления в Кремль в числе школьников со всей России, отличившихся в различных сферах деятельности, спорте, искусстве, науке. Поддержку в организации поездки оказала администрация Липецкой области.

Ребятам очень понравилось яркое зрелище, которое они увидели на Кремлевской елке, кроме того, липчане посетили цирк братьев Запашных, участвовали в мастер-классе по росписи новогодних шаров в Измайловском Кремле.

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#Елка. автоинспекция

Комментарии (1)

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Калдырь

сегодня, 12:55
Уважаемый редактор так кто же побывал на елка, ребята из Липецка или из Ельца, Долгоруковского и Задонского районов?
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