Юные автоинспекторы из Липецка побывали на Кремлевской елке

Поездка стала наградой за активное участие в мероприятиях по пропаганде дорожной безопасности.

Ребята из Ельца, Долгоруковского и Задонского районов посетили столицу и побывали на представлениях главной елки страны. Поездка стала наградой за победы на региональных и всероссийских соревнованиях по дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

В прошедшем году представители нашей области заняли третье место на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», завоевали золотые медали в личном зачете общероссийского слета ЮИД «Дорога без опасности», отличились на всероссийском форуме спортобщества «Динамо».

Липчан пригласили на новогодние представления в Кремль в числе школьников со всей России, отличившихся в различных сферах деятельности, спорте, искусстве, науке. Поддержку в организации поездки оказала администрация Липецкой области.

Ребятам очень понравилось яркое зрелище, которое они увидели на Кремлевской елке, кроме того, липчане посетили цирк братьев Запашных, участвовали в мастер-классе по росписи новогодних шаров в Измайловском Кремле.