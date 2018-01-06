Сумку с деньгами из камеры хранения магазина в Липецке украл подросток

за сутки полицейские раскрыли 4 ранее совершенных преступления.

За прошедшие сутки липецкие полицейские раскрыли 4 ранее совершенных преступления, проинформировали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Среди них – две кражи, совершенные в магазинах.

Так, выявлен подозреваемый, который 8 декабря прошлого года в магазине на проспекте 60 лет СССР в Липецке похитил из камеры хранения сумку, в которой находились кошелек с 15-ю тысячами рублей. Сотрудниками полиции установлено, что преступление совершил несовершеннолетний молодой человек.

26 декабря был обворован магазин в деревне Чемоданово Становлянского района. Выяснилось, что кражу совершил 55-летний местный житель.

Кроме того задержан подозреваемый в краже сотового телефона из квартиры в селе Афанасьево Измалковского района – 32-летний гражданин.



Фото smolnarod.ru

