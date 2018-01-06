Общество

сегодня, 09:19

Сумку с деньгами из камеры хранения магазина в Липецке украл подросток

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#УМВД #кража
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Сумку с деньгами из камеры хранения магазина в Липецке украл подросток

за сутки полицейские раскрыли 4 ранее совершенных преступления.

За прошедшие сутки липецкие полицейские раскрыли 4 ранее совершенных преступления, проинформировали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Среди них – две кражи, совершенные в магазинах.

Так, выявлен подозреваемый, который 8 декабря прошлого года в магазине на проспекте 60 лет СССР в Липецке похитил из камеры хранения сумку, в которой находились кошелек с 15-ю тысячами рублей. Сотрудниками полиции установлено, что преступление совершил несовершеннолетний молодой человек.

26 декабря был обворован магазин в деревне Чемоданово Становлянского района. Выяснилось, что кражу совершил 55-летний местный житель.

Кроме того задержан подозреваемый в краже сотового телефона из квартиры в селе Афанасьево Измалковского района – 32-летний гражданин.

Фото smolnarod.ru

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#УМВД #кража
1

Комментарии (13)

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Шурик

сегодня, 15:15
пликольно гы-гы
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Женя

сегодня, 14:03
Мда подросток совсем оставил человека без сумки
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123

сегодня, 13:16
Ключ от соседнего шкавчика ко всех подходит? )))
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Артурчик

сегодня, 12:44
А поскребыш - не дурак, он знает, что администрация магазина не несет никакой ответственности (ни за что), она только замки одинаковые ставит на 40% ящиков! Уроды на троне!
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Я

сегодня, 12:41
Клево ,я теперь тоже буду идти в магазин , оставлять кошелек в камере хранения ,что бы деньги не тратить
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Идиёт

сегодня, 12:02
Надо додуматься, оставить деньги в камере, которая открывается пальцем.
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Рыба с головы гниет

сегодня, 11:47
Если бы господа не воровали миллионами и миллиардами, то и копеечных краж не было бы. Есть же некоторые страны, где совершенно нет воровства, где люди боятся воровать, да и незачем из-за обеспеченности.
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.

сегодня, 11:29
Вернее не было даже дела
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.

сегодня, 11:26
Одна воровка подобрала ключ к замку в комнате общежития и украла деньги, а потом дура проболталась, что оставшиеся после погашения кредита и гульбы отдала следаку. В итоге дело, как водится,было замято.
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Лось

сегодня, 11:01
Прекратите передирать информацию с сайта УВД. Что они там пишут не соответствует действительности. Изначально очевидные преступления они выдают за заслуги полицаев, и отправляют информацию в Москву, что бы показать видимость работы. Лучше напишите как в УВД работает комиссия с ОСБ МВД. Вот это людям действительно интересно. И кого наказали за ментовский песпредел.
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