Культура

сегодня, 00:11

В Липецке отметят День рождения новогодней ёлки

5 388
#Новый год #ёлка #парк
В Липецке отметят День рождения новогодней ёлки

В Липецке пройдет рождественский фестиваль.

На Рождество, 7 января в 12:00 в Липецке в парке Победы пройдет фестиваль "День Рождения новогодней ёлки". Липчан приглашают поздравить Ёлочку первыми.

Фестиваль пройдёт у главной сцены, при себе необходимо иметь украшения для лесных красавиц.
5 388
#Новый год #ёлка #парк

Комментарии (5)

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Elizabeth Elizabeth

сегодня, 02:45
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Н

сегодня, 02:22
А день рождение шишки когда будет ?
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Александр

сегодня, 01:19
Идиоты
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Лучше бы

сегодня, 00:49
написали ни что при себе необходимо иметь, а что там будет. Есть смысл приезжать или нет
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С Рождеством Христовым

сегодня, 00:29
День рождения у ёлки тогда, когда её сажают, сажают не в ту клетку которая на фото, а в ту землю, с которой затем срубают её топором, вот когда срубят ёлку погубив её, тогда и привезут в парк, праздновать её день рождения.
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