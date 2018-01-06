Культура
сегодня, 00:11
В Липецке отметят День рождения новогодней ёлки
5 388
В Липецке пройдет рождественский фестиваль.
На Рождество, 7 января в 12:00 в Липецке в парке Победы пройдет фестиваль "День Рождения новогодней ёлки". Липчан приглашают поздравить Ёлочку первыми.
Фестиваль пройдёт у главной сцены, при себе необходимо иметь украшения для лесных красавиц.
Фестиваль пройдёт у главной сцены, при себе необходимо иметь украшения для лесных красавиц.
5 388
Еще в рубрике
29.12.2017 10:43Культура
Elizabeth Elizabeth
Н
Александр
Лучше бы
С Рождеством Христовым