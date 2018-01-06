В Липецке отметят День рождения новогодней ёлки

В Липецке пройдет рождественский фестиваль.

На Рождество, 7 января в 12:00 в Липецке в парке Победы пройдет фестиваль "День Рождения новогодней ёлки". Липчан приглашают поздравить Ёлочку первыми.



Фестиваль пройдёт у главной сцены, при себе необходимо иметь украшения для лесных красавиц.