На АЗС возле торгового центра «Ривьера» произошла поножовщина

Ранен один человек.

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Сегодня вечером в Липецке на АЗС «Лукойл» возле торгового центра «Ривьера» получил ножевое ранение работник автозаправочной станции.



По предварительной версии, вместе с заправщиком на станции находился его коллега. Мужчины были пьяны и между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом другого.



Раненому оказывают помощь врачи службы «Медицины катастроф». Его обидчик задержан полицейскими.





