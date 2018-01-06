Происшествия

вчера, 23:55

На АЗС возле торгового центра «Ривьера» произошла поножовщина

12 2829
#поножовщина
3
На АЗС возле торгового центра «Ривьера» произошла поножовщина

Ранен один человек. 

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Сегодня вечером в Липецке на АЗС «Лукойл» возле торгового центра «Ривьера» получил ножевое ранение работник автозаправочной станции.

По предварительной версии, вместе с заправщиком на станции находился его коллега. Мужчины были пьяны и между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом другого.

Раненому оказывают помощь врачи службы «Медицины катастроф».  Его обидчик задержан полицейскими.


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12 2829
#поножовщина
3

Комментарии (12)

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Кардаш и Гелик

46 минут назад
Нонку не поделили
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Гильотина

58 минут назад
РОССИЯ СПИЛАСЬ, этнических русских уже в этой стране нет, осталась мы одна чумота со стремными мордами, все мы в марте 2018 пойдем голосовать за нашего пастуха.
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Какие кадры пропадают

сегодня, 04:22
если бы вдвоем Литровича почикали, то героями стали
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общее дело

сегодня, 03:18
РОССИЯ СПИЛАСЬ, проект Общее дело может нам помочь. Набери в поисковике.
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Elizabeth Elizabeth

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РОССИЯ СПИЛАСЬ

сегодня, 01:56
В новогодние каникулы как на войне: массовая поножовщина везде, убийства людей, драки. И что мы лезем осуждать Европу, мусульман, Чечню?
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РОССИЯ СПИЛАСЬ

сегодня, 01:55
В новогодние каникулы как на войне: массовая поножовщина везде, убийства людей, драки. И что мы лезем осуждать Европу, мусульман, Чечню?
ответить

099

сегодня, 01:41
Работают с горючим, воспламеняющим и в таком состоянии,как так можно,что за руководители на этой А.З.С.
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Лукойл зажигает

сегодня, 00:35
Алканы могли не только АЗС по пьяни взорвать, но и разводить бензин ослиной мочой, хорошо что этого не произошло, а просто отделались простой поножовщиной.
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Еще комментарии

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