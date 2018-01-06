Происшествия
вчера, 23:08
В Липецке застрелили 27-летнего мужчину
Пуля пробила тело навылет.
Сегодня в Липецке на улице Пришвина у дома №11 прохожий нашел окровавленного мужчину. Вызванные на улицу Пришвина врачи ничего не успели сделать - раненый умер у них на руках.
Оказалось, что в погибшего стреляли. Пуля попала в грудь и вышла из спины. Мужчина был легко одет, а на его толстовке криминалисты нашли следы пороха: видимо выстрел сделали в упор.
Правоохранителям удалось установить личность убитого - им оказался 27-летний житель города.
Оказалось, что в погибшего стреляли. Пуля попала в грудь и вышла из спины. Мужчина был легко одет, а на его толстовке криминалисты нашли следы пороха: видимо выстрел сделали в упор.
Правоохранителям удалось установить личность убитого - им оказался 27-летний житель города.
Шамбар Взрослый
Elizabeth Elizabeth
Ну травмат то маловероятно)))
.
Ппс
))
Нет
Фига се
сосед с опытной
пенс