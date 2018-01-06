Происшествия

вчера, 23:08

В Липецке застрелили 27-летнего мужчину

19 5023
#убийство
6
В Липецке застрелили 27-летнего мужчину

Пуля пробила тело навылет.

Сегодня в Липецке на улице Пришвина у дома №11 прохожий нашел окровавленного мужчину. Вызванные на улицу Пришвина врачи ничего не успели сделать - раненый умер у них на руках.

Оказалось, что в погибшего стреляли. Пуля попала в грудь и вышла из спины. Мужчина был легко одет, а на его толстовке криминалисты нашли следы пороха: видимо выстрел сделали в упор.

Правоохранителям удалось установить личность убитого - им оказался 27-летний житель города.
19 5023
#убийство
6

Комментарии (19)

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Шамбар Взрослый

сегодня, 04:09
Папаха из самоделкина пробывал на перекуре
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Elizabeth Elizabeth

сегодня, 02:44
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Ну травмат то маловероятно)))

сегодня, 02:31
Фига се, охотничье какое нибудь
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.

сегодня, 02:23
Слышал, что это вообще на улице Опытная произошло
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Ппс

сегодня, 01:47
Столько выходных,до хорошего не доведут,каждый день трупы пачками,это что то!
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))

сегодня, 01:14
Нет, есть, это частный дом
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Нет

сегодня, 01:07
Не нахожу на улице пришвина дом 11 может степанищева 11
ответить

Фига се

сегодня, 00:37
А из чего стреляли? Травмат?
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сосед с опытной

сегодня, 00:35
всех убили, а меня не убили
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пенс

сегодня, 00:21
Все таки , да что вы люди ,это же самострел,а пистоль в пруд выбросил
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