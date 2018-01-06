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вчера, 21:43

Липецкие офицеры провели «Новогодние старты» для юнармейцев

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#юнармия #Липецкий авиацентр
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Липецкие офицеры провели «Новогодние старты» для юнармейцев

Военнослужащие Липецкого Авиацентра приняли участие в организации и проведении областных соревнований юнармейцев "Новогодние старты".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, военнослужащие Липецкого Авиацентра приняли участие в организации и проведении областных соревнований юнармейцев «Новогодние старты».

В соревнованиях участвовали 3 юнармейские команды по 10 человек, в состав которых входили учащиеся 7 – 10 классов общеобразовательных школ города Липецка и Липецкой области.

Офицеры авиацентра принимали непосредственное участие в разработке программы и правил фестиваля, а также входили в состав судейской бригады, где оценивали эстафеты: новогодняя гирлянда, собери подарки, хоккеисты, собери поговорку, дружная команда и перетягивание каната.

Соревнование «Новогодние старты» завершили целый ряд мероприятий с юнармейцами, которые проводились Липецким авиацентром в 2017 году. В частности, на базе авиацентра был проведен торжественный прием в юнармейцы, состоялись экскурсии, в ходе которых юнармейцы познакомились с историей авиации на Липецкой земле, посетили полеты и тренажеры. Все мероприятия патриотического характера проходят с участием юнармейских отрядов. Так в ноябре они приняли участие в открытии бюста Герою России Олегу Пешкову, а в декабре в открытии памятной доски Герою Советского Союза Александру Кириллову.

Фото mil.ru
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#юнармия #Липецкий авиацентр
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Комментарии (2)

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