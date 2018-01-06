В Новом году работа транспортных карт продолжает вызывать нарекания

В управлении потребительского рынка работает "горячая линия".

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в выходные и праздничные дни жалоб на работу предприятий торговли пока не поступало.



На телефон горячей линии (номер горячей линии - 89050441971) поступили обращения по вопросам защиты прав потребителей (возврат обуви в магазин) и работы транспортной карты. По данным вопросам оказаны консультации.



Роста цен в предприятиях торговли Липецка при проведении мониторинга на социально значимые продукты питания не зафиксировано.

