Общество
вчера, 21:00
В Новом году работа транспортных карт продолжает вызывать нарекания
9 1763
В управлении потребительского рынка работает "горячая линия".
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в выходные и праздничные дни жалоб на работу предприятий торговли пока не поступало.
На телефон горячей линии (номер горячей линии - 89050441971) поступили обращения по вопросам защиты прав потребителей (возврат обуви в магазин) и работы транспортной карты. По данным вопросам оказаны консультации.
Роста цен в предприятиях торговли Липецка при проведении мониторинга на социально значимые продукты питания не зафиксировано.
На телефон горячей линии (номер горячей линии - 89050441971) поступили обращения по вопросам защиты прав потребителей (возврат обуви в магазин) и работы транспортной карты. По данным вопросам оказаны консультации.
Роста цен в предприятиях торговли Липецка при проведении мониторинга на социально значимые продукты питания не зафиксировано.
9 1763
Elizabeth Elizabeth
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