Общество

вчера, 21:00

В Новом году работа транспортных карт продолжает вызывать нарекания

9 1763
#транспорт #карта #права потребителей
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В Новом году работа транспортных карт продолжает вызывать нарекания

В управлении потребительского рынка работает "горячая линия".

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в выходные и праздничные дни жалоб на работу предприятий торговли пока не поступало.

На телефон горячей линии (номер горячей линии - 89050441971) поступили обращения по вопросам защиты прав потребителей (возврат обуви в магазин) и работы транспортной карты. По данным вопросам оказаны консультации.

Роста цен в предприятиях торговли Липецка при проведении мониторинга на социально значимые продукты питания не зафиксировано.
9 1763
#транспорт #карта #права потребителей
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Комментарии (9)

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Elizabeth Elizabeth

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????

сегодня, 02:15
Самое смешное что новые карты можно пополнить переводом средств через интернет банкинг без очередей, НО карта об этом не будет знать пока не приложена к их фирменному устройству, кои нужно ещё найти/доехать. не могли что ли ввести карту по типу подмосковной стрелки, где пополнение не требует особых телодвижений. тому кто получил откат за покупку и внедрение устаревшей технологии нужно отстрелить оо.
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Житель Силикатного

сегодня, 00:35
Очередной оътем денег у населения. каждая старая карта имеет свой индивидуальный идентификационный номер. Создайте интернет форму для регистрации карты по данному номеру и кладите деньги на карту как на телефон. Нееет будет только два пункта обмена на Липецк весь или покупай новую карту за деньги а эту выбрось так как деньги 100р после нового года на нее не положишь. Ну надо же так весь Липецк развести да еще наши бюджетные деньги освоить. Ну просто виртуозы
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евгений громов

сегодня, 00:00
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Пипецкое дно

вчера, 23:43
нашему народу сделать полтинник поездка,насрать на каждое сиденье-всё равно безропотно платить будут и ,как скот,ездить в убитых,немытых скотовозах.
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Леха

вчера, 23:36
Зашел перед НГ в ТЦ Радуга, как зашел-пролез, через толпу людей, стоят в очереди, чтобы пополнить епаные карточки. Автобусы засатые, списаные в которых холоднее, чем на улице. Все плять для людей.
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111

вчера, 21:51
на центральном рынке то огромная очередь у терминала то не работает
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киримов фурхад

вчера, 21:49
я тоже пересаживаюсь на общ транспорт,после праздников зенки протёр и афикел,бенз аи 92-40 рубасов,лучше на маршрутке на работу ездить.
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Дед

вчера, 21:46
Долой карты, да здравствует наличка !
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