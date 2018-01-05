Погода в Липецке

сегодня, 16:25

В Липецкой области на 9 градусов теплее нормы

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#оттепель
В Липецкой области на 9 градусов теплее нормы

В предстоящие сутки в Липецкой области под влиянием атлантического циклона местами ожидаются небольшие осадки - преимущественно в виде мокрого снега и мороси, местами возможен гололед, туман. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градусов мороза, что на 8-9 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие снег, мокрый снег, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градуса тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег, днем – с дождем и моросью, туман. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.

День 6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса ниже нуля.

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#оттепель

Комментарии (1)

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сегодня, 16:39
как это здание красиво смотрится а до ремонта я читал что его вот вот снесут
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