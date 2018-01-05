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СМИ заявили о новом расследовании ФБР в отношении Клинтон

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#Клинтон #ФБР #США
СМИ заявили о новом расследовании ФБР в отношении Клинтон

ФБР начало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Министерство юстиции США начало новое расследование в отношении благотворительного фонда экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, - сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на источники в ФБР.

По информации издания, агенты ФБР из Литл-Рок (штат Арканзас), где был основан фонд Clinton Foundation, расследуют, получали ли спонсоры благотворительного фонда помощь со стороны властей после внесения средств, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США.

Наряду с этим, в ходе расследования правоохранительные органы попытаются установить, нарушал ли фонд налоговое законодательство страны.

Как сообщалось, в 2017 году министерство юстиции США интересовалось деятельностью фонда семьи Клинтон и урановой сделкой, - передает "Интерфакс".

В США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.

Хиллари Клинтон заявила в интервью американскому радиоведущему Hugh Hewitt, что обвинения в ее адрес в связи со сделкой по Uranium One не имеют под собой оснований.
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#Клинтон #ФБР #США

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