Происшествия

сегодня, 13:55

В Липецке зарезали психически больного

28 5667
#убийство
3
В Липецке зарезали психически больного

41-летний мужчина не захотел идти за водкой.

4 января жильцы дома №9 по улице Суворова (Левобережный район Липецка) обнаружили в своем подъезде мертвого мужчину, лежавшего в луже крови. Вызванные на место преступления полицейские по следам волочения тела определили квартиру, где его убили.

По данным GOROD48, 41-летнего мужчину зарезал хозяин одной из квартир этого дома. Накануне вечером он и его сожительница пригласили в гости своего знакомого, психически больного человека. Изрядно выпив, хозяева решили, что гость остается у них с ночевкой. Однако за полночь гостя попросили подняться с постели и пойти за водкой. Тот отказался. Не настаивая на своем, хозяин квартиры сходил на кухню, взял нож и нанес им несколько ударов инвалиду. Один из них пришелся в грудь и стал смертельным. 

Желая скрыть следы преступления, мужчина выволок труп на лестничную клетку, спустил его на нижний этаж и ушел домой. Там сожители постарались замыть кровь на полу квартиры и легли спать. Когда утром к ним в квартиру постучали полицейские, убийца не стал упираться и сознался в содеянном. Как выяснилось позже, он ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за незначительные преступления.   

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ ("убийство"). В настоящее время решается вопрос об аресте 48-летнего подозреваемого, - сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области.  
28 5667
#убийство
3

Комментарии (28)

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Зэка

4 минуты назад
Светлана, Овца за твои что ли деньги будут кормить ? Сиди там у компа и жуй Х У Й !!!!!!!!!!
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Араменин

43 минуты назад
Ара так это его менты зарезали.да?
ответить

жуткая грязь и нищета

сегодня, 17:29
в квартире на фотке... Пара сожителей не растили ли там ребеночка?
ответить

где заполночь

сегодня, 17:27
можно купить водку? лучше бы послал бы бедолагу в лес за подснежниками
ответить

как профессионально скрыл

сегодня, 17:26
улики -. Не понимаю, как его наши?????
ответить

Валерия

сегодня, 17:13
Зря отменили смертную казнь. Таких людей нужно уничтожать. А их сожают а потом они выходят и продолжают убивать.
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кацо

сегодня, 17:05
Крылов, хотел женщине влупить,а влупил хозяину за это и поплатился
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Крылов

сегодня, 16:35
А зачем басню сначала написали про то, что распивали спиртное пары и мужик перепутал женщину? С самого начала эта версия мне бредовой показалась. Это ж надо было такое сочинить. Как можно женщину перепутать?
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Как вам , дорогие

сегодня, 16:30
ЛИПЧАНЕ , ВОТ ТАКОЙ КОММЕНТ !!!??? "ты и сам небольшой и карка из телефона как раз вылезет и нашлепает тебе по одному месту! а может кара из смартфона и скальп тебе снимет (если конечно прихватит с собой скальпель и начнет правильно снимать скальп -по линии волос со лба (а не как ларик написала - с макушки - с макушки начинают вшей вычесывать" Похоже - ЭКСТРЕМИЗМ !!! Надо бы угомонить эту группу - поставить на учет и контроль !!! Ребята из "Э" -обратите внимание - плиз !
ответить

Любопытный

сегодня, 16:11
Борман, Адольф, наркоман... На НЛМК наркотский третий рейх возраждается? Чушь какую-то пишут!
ответить
Еще комментарии

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