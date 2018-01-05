В Липецке зарезали психически больного

41-летний мужчина не захотел идти за водкой.

4 января жильцы дома №9 по улице Суворова (Левобережный район Липецка) обнаружили в своем подъезде мертвого мужчину, лежавшего в луже крови. Вызванные на место преступления полицейские по следам волочения тела определили квартиру, где его убили.



По данным GOROD48, 41-летнего мужчину зарезал хозяин одной из квартир этого дома. Накануне вечером он и его сожительница пригласили в гости своего знакомого, психически больного человека. Изрядно выпив, хозяева решили, что гость остается у них с ночевкой. Однако за полночь гостя попросили подняться с постели и пойти за водкой. Тот отказался. Не настаивая на своем, хозяин квартиры сходил на кухню, взял нож и нанес им несколько ударов инвалиду. Один из них пришелся в грудь и стал смертельным.



Желая скрыть следы преступления, мужчина выволок труп на лестничную клетку, спустил его на нижний этаж и ушел домой. Там сожители постарались замыть кровь на полу квартиры и легли спать. Когда утром к ним в квартиру постучали полицейские, убийца не стал упираться и сознался в содеянном. Как выяснилось позже, он ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за незначительные преступления.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ ("убийство"). В настоящее время решается вопрос об аресте 48-летнего подозреваемого, - сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области.

