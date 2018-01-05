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Петр Порошенко вновь «окончательно попрощался» с Россией‍

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#Порошенко #Россия #Украина #война #Путин #санкции
Петр Порошенко вновь «окончательно попрощался» с Россией‍

Украинский президент Петр Порошенко вновь напомнил, что в прошедшем году Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим, и опять "окончательно попрощался" с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об окончательном прощании с Россией. Об этом он написал в своем Twitter, перечисляя достижения страны в 2017 году.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное "прощай" русской и советской империям», — заявил президент.

Порошенко несколько раз прощался с Россией в 2017 году. В частности, 12 мая он заявил о том, что Украина, получив безвизовый режим с Евросоюзом, окончательно «оформила свой развод с Российской империей». 11 июня он процитировал стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Спустя две недели он вновь попрощался с Москвой, рассказав о 300-летии украинской конституционной мысли, - передает Lenta.ru.
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#Порошенко #Россия #Украина #война #Путин #санкции

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