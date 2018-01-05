Происшествия

сегодня, 12:20

Массовое ДТП произошло у памятника тракторостроителям

56 10926
#авария #ДТП
9
Массовое ДТП произошло у памятника тракторостроителям

Грузовик "собрал" три автомобиля. 

Сегодня в 11.40 на кольце у памятника тракторостроителям в Липецке столкнулись грузовик "МАЗ", легковые автомобили "Ситроен", "БМВ" и "ВАЗ-2115".

По словам очевидцев аварии, "Ситроен" встал на обочине после мелкой аварии: водитель ждал аварийных комиссаров, рядом притормозил "БМВ". В этот момент в них влетел грузовик. От удара "Ситроен" выбросило на трамвайные пути, а грузовик еще и задел "ВАЗ-2115".

Как рассказал GOROD48 водитель "МАЗа", он притормозил, пропуская подрезавший его автомобиль, и тяжелая машина потеряла управление...

Движение по направлению к Октябрьскому мосту почти полностью  блокировано.


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56 10926
#авария #ДТП
9

Комментарии (56)

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А в Ельце вазохлам из-за кого,

5 минут назад
Ну ваз это вообще, пострадал?
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Ну ваз это вообще

10 минут назад
Из-за нас дырявых колхозников в зассатых трениках на фуфловом инодрочеве пострадала нормальная русская машина.
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Вазохламофан

12 минут назад
Давно заметил, что у нас - всяких пробитых дырявых, мгеровских мудаков, вонючих шлюх, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение ДОРОГИМ иносраным жоповозкам с последующим онанизмом.
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Плешивый

13 минут назад
Навальный, а мой личный анальный раб палка-гильотина отрабатывает кредит за попоноскую иножоповозку!
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Мышонка-Плешонка

13 минут назад
Именно камеры,именно спасут-только в случае сбоя зае... оправдываться Большие машины оборзели...куда спешат мудилы?.... Пользуясь случаем, передаю привет здешним придуркам
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один твою мать е..т другой дразница

14 минут назад
Разница, а какое отношение ты косоглазая басурманская чумота имеешь к русским?
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Во как.

23 минуты назад
Вчера один такой влетел у танка-сегодня на тракторном.По трассе гоните 110 а то и более.Не к хорошему это господа дальнобойщики.
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Игорь

30 минут назад
Щас еще ГИБДД на 20процентов сократят... и будет вообще огонь) Камеры нас спасут) как бы не хаили гаишников, сотрудник на дороге куда лучше действует на водителей чем камеры. Но сверху говорят что камеры нас спасут)
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понаберут по объявлению

56 минут назад
водитель МаЗа не профессионал .
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Водителю МАЗа.

сегодня, 17:44
Притормозил и тяжёлая машина потеряла управление.Ты просто не можешь управлять такой машиной.Не обижайся.
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