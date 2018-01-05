Массовое ДТП произошло у памятника тракторостроителям

Грузовик "собрал" три автомобиля.



Сегодня в 11.40 на кольце у памятника тракторостроителям в Липецке столкнулись грузовик "МАЗ", легковые автомобили "Ситроен", "БМВ" и "ВАЗ-2115".



По словам очевидцев аварии, "Ситроен" встал на обочине после мелкой аварии: водитель ждал аварийных комиссаров, рядом притормозил "БМВ". В этот момент в них влетел грузовик. От удара "Ситроен" выбросило на трамвайные пути, а грузовик еще и задел "ВАЗ-2115".



Как рассказал GOROD48 водитель "МАЗа", он притормозил, пропуская подрезавший его автомобиль, и тяжелая машина потеряла управление...



Движение по направлению к Октябрьскому мосту почти полностью блокировано.





