Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов

Для этого даже в праздничные дни Роспотребнадзор принимает звонки на «горячую линию».

Управление «Роспотребнадзора» по Липецкой области напоминает, что даже в дни новогодних каникул работает телефон «горячей линии», на которую все желающим могут позвонить с жалобой на некачественные и просроченные продукты, купленные в магазинах. Номер линии 8 903 028 62 47.

- Граждане смогут получить разъяснения специалистов по вопросам нормативных требований к продуктам питания; куда писать обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине; рекомендации по выбору продуктов питания; по правильному питанию для населения, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Там же напоминают, что При неудовлетворении претензии, направленной в адрес торгового предприятия, можно обратиться в Управления Роспотребнадзора и по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, 60а или написать на сайт по Липецкой области на сайт 48.rospotrebnadzor.ru.



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