Общество

сегодня, 10:21

Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов

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#Роспотребнадзор #контроль
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Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов

Для этого даже в праздничные дни Роспотребнадзор принимает звонки на «горячую линию».

Управление «Роспотребнадзора» по Липецкой области напоминает, что даже в дни новогодних каникул работает телефон «горячей линии», на которую все желающим могут позвонить с жалобой на некачественные и просроченные продукты, купленные в магазинах. Номер линии 8 903 028 62 47.

- Граждане смогут получить разъяснения специалистов по вопросам нормативных требований к продуктам питания; куда писать обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине; рекомендации по выбору продуктов питания; по правильному питанию для населения, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Там же напоминают, что При неудовлетворении претензии, направленной в адрес торгового предприятия, можно обратиться в Управления Роспотребнадзора и по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, 60а или написать на сайт по Липецкой области на сайт 48.rospotrebnadzor.ru.

Фото wikifinances.ru


31 1080
#Роспотребнадзор #контроль
3

Комментарии (31)

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Серёга

6 минут назад
В Кремле вступились за пальмовое масло.Руководитель администрации президента России Сергей Иванов считает, что нужно не запрещать пальмовое масло, а корректно маркировать продукты питания. Таким мнением он поделился с участниками сессии по природоохранному законодательству Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.Интересно, а сам Иванов какое масло любит ? Догадался, конечно пальмовое !
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Cерёга

12 минут назад
«Вкусняшки по-рыбновски» - в магазине на улице Большой рязанцу продали шоколад с червями Житель города Рыбное купил плитку шоколада «Бабаевский» с необычным сюрпризом. Об этом он рассказал в группе социальной сети «ВКонтакте» «Типичное Рыбное». Купил "Бабаевский" шоколад, в обычном магазине г.Рыбное. Дома открыл, но сначала ничего не заметил. Через какое-то время отломил дольку шоколада и был ошарашен увиденным. В комментариях автор поста отметил, что куплен был товар по адресу улица Большая, дом 2. Шоколадку отнесли обратно, деньги вернули без проблем. Другие пользователи отметили, что подобному случаю не удивлены: Ну да, в этом магазине, при входе, от одного запаха забываешь, зачем пришел.
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Серёга

16 минут назад
Хлебайте щи лаптем.В январе-июле 2017 года население России стало более обеспеченным, если измерять уровень жизни продуктами для щей, говорится в отчете Центра развития ВШЭ.
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Евген

44 минуты назад
Вчера в покупайке по ул парковая 10, продавали просроченную куришу,фарш и другие продукты,очень по липецки,сделали даже надпись "распродажа" очень умно,обратите внимание
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Борщев а н

сегодня, 17:40
Работники Роспотребнадзора оторвите мягкое место от стула и вперёд ,работать нахлебники и тунеядцы!
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Борщев а н

сегодня, 17:38
Работники Роспотребнадзора, оторваться те мягкое место от стула и вперёд работать ,нахлебники и тунеядцы!
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Это вообще

сегодня, 17:13
да, гаражевка в законе
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Анютка Русакова

сегодня, 17:02
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Аня, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> goo.gl/pJk9dh
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паша

сегодня, 16:38
и еще стоит не оставлять без внимания случаи когда гос служащие берут взятки - прямиком в прокуратуру на них заявление!
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Роспотребнадзор

сегодня, 15:11
Кто начальник по ЛО ? И зачем непонятный сотовый телефон ?
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