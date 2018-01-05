Общество

сегодня, 10:20

В липецком аэропорту прибывшим из-за рубежа в обязательном порядке меряют температуру

7 1776
#Аэропорт #безопасность #лихорадка
В липецком аэропорту прибывшим из-за рубежа в обязательном порядке меряют температуру

Таким образом стараются не допустить проникновения в регион заразных болезней.

Уже 86 человек, прибывших из дальнего зарубежья, были с особой тщательностью досмотрены в международном аэропорту «Липецк». Речь идет о гражданах, прилетевших из Германии, Италии, Венгрии, Австрии, Франции, Англии.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, досмотр направлен на недопущение завоза и распространения на территории нашей области инфекционных болезней, а также на предотвращение ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.

В связи с тревожной ситуацией в мире по лихорадке Зика всем прибывшим в аэропорт меряют температуру. Правда, это не доставляет пассажирам больших неудобств, т. к. измерение происходит современным прибором, позволяющим узнать температуру тела на расстоянии в считанные секунды.

- Ежегодно в ОГКП «Липецкий аэропорт» проводятся тренировочные учения по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, имеющее международное значение. В ходе проведения отрабатываются практические навыки и взаимодействие между заинтересованными службами при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, - отметили в Росприроднадзоре.

Фото kp.by


7 1776
#Аэропорт #безопасность #лихорадка

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

?

24 минуты назад
ректально измеряют
ответить

алкан

сегодня, 14:54
если померять температуру у Олега Питровича, то ...
ответить

skrip

сегодня, 14:42
Если ввести ректальную процедуру измерения температуры термометром толщиной с батон колбасы,то думаю число желающих выехать отдохнуть за рубеж кардинально измениться.И здоровье Россииян останется сохранённым.
ответить

Липчанин

сегодня, 13:14
Значит ждут чегото ....
ответить

Хохлы

сегодня, 12:06
Нас из Липецка хер выгонишь
ответить

Максим

сегодня, 11:32
Вы ещё напишите, что в Лебедяни, Усмани, Чаплыгине усилили паспортный контроль для прибывших из-за рубежа.
ответить

Элеонора

сегодня, 10:49
А принятие жаропонижающего за 30 мин до посадки не меняет ничего?
ответить

Еще в рубрике

Первый в нынешнем году случай торговли «левой» водкой зафиксирован на улице Баумана
#Алкоголь #ссуррогат. подделка
13
Первый в нынешнем году случай торговли «левой» водкой зафиксирован на улице Баумана

сегодня, 16:15

Общество
Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов
#Роспотребнадзор #контроль
31
Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов

сегодня, 10:21

Общество
GOROD48-ретро: подвиг героя-лётчика
#GOROD48-ретро
7
GOROD48-ретро: подвиг героя-лётчика

сегодня, 10:00

Общество
В зоопарке открылась выставка
#зоопарк
9
В зоопарке открылась выставка

вчера, 15:21

Общество
Ретро-GOROD48: Виктория Нулланд приезжала в Липецк без печенек
#GOROD48-ретро
39
Ретро-GOROD48: Виктория Нулланд приезжала в Липецк без печенек

вчера, 14:14

Общество
Липецкие дороги убирают и ремонтируют и в праздничные дни
#дорожные работы
16
Липецкие дороги убирают и ремонтируют и в праздничные дни

вчера, 13:49

Общество