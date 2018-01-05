В липецком аэропорту прибывшим из-за рубежа в обязательном порядке меряют температуру

Таким образом стараются не допустить проникновения в регион заразных болезней.

Уже 86 человек, прибывших из дальнего зарубежья, были с особой тщательностью досмотрены в международном аэропорту «Липецк». Речь идет о гражданах, прилетевших из Германии, Италии, Венгрии, Австрии, Франции, Англии.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, досмотр направлен на недопущение завоза и распространения на территории нашей области инфекционных болезней, а также на предотвращение ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.

В связи с тревожной ситуацией в мире по лихорадке Зика всем прибывшим в аэропорт меряют температуру. Правда, это не доставляет пассажирам больших неудобств, т. к. измерение происходит современным прибором, позволяющим узнать температуру тела на расстоянии в считанные секунды.

- Ежегодно в ОГКП «Липецкий аэропорт» проводятся тренировочные учения по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, имеющее международное значение. В ходе проведения отрабатываются практические навыки и взаимодействие между заинтересованными службами при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, - отметили в Росприроднадзоре.



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