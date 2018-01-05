Пьяный посетитель музыкального магазина скакал по иномаркам

Повреждения получили два автомобиля.

Сегодня вечером в Липецке на проспекте Победы задержали дебошира. Как рассказали GOROD48 очевидцы произошедшего, пьяный мужчина зашел в музыкальный магазин, и, когда его попросили выйти, начал буянить. Продавцы вызвали полицейских, их дебошир встретил уже на улице. Убегая от полицейских он запрыгнул на припаркованную иномарку, а с нее сиганул на другую.



Мужчину, в конце-концов, задержали. Повреждения получили два автомобиля.





