Происшествия
вчера, 20:52
Пьяный посетитель музыкального магазина скакал по иномаркам
Повреждения получили два автомобиля.
Сегодня вечером в Липецке на проспекте Победы задержали дебошира. Как рассказали GOROD48 очевидцы произошедшего, пьяный мужчина зашел в музыкальный магазин, и, когда его попросили выйти, начал буянить. Продавцы вызвали полицейских, их дебошир встретил уже на улице. Убегая от полицейских он запрыгнул на припаркованную иномарку, а с нее сиганул на другую.
Мужчину, в конце-концов, задержали. Повреждения получили два автомобиля.
Мужчину, в конце-концов, задержали. Повреждения получили два автомобиля.
Шомпол
Светлана Зуева
чупакабра
зов предков
ЛЮДИ !!!!
марио
Fiona Rojas
Sergey
В Липецке
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