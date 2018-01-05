Происшествия

вчера, 20:52

Пьяный посетитель музыкального магазина скакал по иномаркам

29 4675
#дебош
1
Пьяный посетитель музыкального магазина скакал по иномаркам

Повреждения получили два автомобиля.

Сегодня вечером в Липецке на проспекте Победы задержали дебошира. Как рассказали GOROD48 очевидцы произошедшего, пьяный мужчина зашел в музыкальный магазин, и, когда его попросили выйти, начал буянить. Продавцы вызвали полицейских, их дебошир встретил уже на улице. Убегая от полицейских он запрыгнул на припаркованную иномарку, а с нее сиганул на другую.

Мужчину, в конце-концов, задержали. Повреждения получили два автомобиля.


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29 4675
#дебош
1

Комментарии (29)

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Шомпол

52 минуты назад
Это хохленок. Он давно гавкает на иномарки))
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Светлана Зуева

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чупакабра

сегодня, 05:44
судя по следам на капоте авто это чупакабра
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зов предков

сегодня, 05:00
водка превратила его в бабуина
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ЛЮДИ !!!!

сегодня, 02:58
А что он такого преступного сделал ? Ну захотелось мужчине музыки ,так нет же выгнали из магазина , представил себя Маугли опять нельзя , вотоньки они на бело-синем УАЗе , что же вы такие злые Новый Год пришел , радоваться надо ! Шанхай одним словом , сиди дома и грусти .Поэтому нас липчан нигде не любят, злые вы . У человека праздник отняли .
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марио

сегодня, 02:07
епт
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В Липецке

сегодня, 01:07
Живут настолько суровые люди,что здесь не один цирк долго не задерживается.
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Этоже

сегодня, 01:02
Алкомен!!!!!
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