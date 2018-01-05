вчера, 19:50
В Липецке нашли полураздетый труп
Труп найден в жилом доме на лестничной площадке.
Сегодня утром в доме №9 по улице Суворова на лестничной площадке третьего этажа был обнаружен полураздетый труп мужчины.
При детальном осмотре тела правоохранителям стало понятно, что перед ними жертва убийства: три ножевых ранения пришлись в спину, грудь и шею погибшего. По словам соседей, в квартире ночью выпивали две пары.
По предварительной версии, пострадавший перепутал женщин, за что и был убит. После этого тело попытались одеть и вытащили из квартиры в подъезд. Убитому было 41 год. Жил он неподалеку.
Штопор
Светлана Зуева
перепутал женщин...
соловьиный помет с РТР
Fiona Rojas
Серёга
Sergey
Ой,испугал,самоуничтожайтесь,
Серёга
Cерёга