Происшествия

вчера, 19:50

В Липецке нашли полураздетый труп

28 10274
#убийство
10
В Липецке нашли полураздетый труп

Труп найден в жилом доме на лестничной площадке.

Сегодня утром в доме №9 по улице Суворова на лестничной площадке третьего этажа был обнаружен полураздетый труп мужчины.

При детальном осмотре тела правоохранителям стало понятно, что перед ними жертва убийства: три ножевых ранения пришлись в спину, грудь и шею погибшего. По словам соседей, в квартире ночью выпивали две пары.

По предварительной версии, пострадавший перепутал женщин, за что и был убит. После этого тело попытались одеть и вытащили из квартиры в подъезд. Убитому было 41 год. Жил он неподалеку.

28 10274
#убийство
10

Комментарии (28)

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Штопор

50 минут назад
Почерк то украинский
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Светлана Зуева

53 минуты назад
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перепутал женщин...

сегодня, 02:05
какой глупый конец...
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соловьиный помет с РТР

сегодня, 01:50
Серёга, А почему бездействовали казаки, которых на кубани как грязи? Или они всем цирком вырядились клоунами с лампасами и поехали на гастроли отплясывать за водку с закуской?
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Серёга

сегодня, 01:18
Ссылка на видео об убийстве :https://vk.com/video-102781961_456239457
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Ой,испугал,самоуничтожайтесь,

сегодня, 01:15
Гы, херои ,вы ,наши хероические,а то б, вы предотвратили это убийство,как- будто.сидите на своих ментярских попках ровно,без вас,херрои обойдемся
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Серёга

сегодня, 01:09
Как стало известно была изнасилована нерусями его 13 летняя дочь и вся эта мерзость отснята на мобильный телефон.Со слов жителей, местная этническая группировка полностью подмяла под себя все МВД и систематически совершает всевозможные преступления.
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Cерёга

сегодня, 00:57
В ночь с 30 на 31 декабря местный атаман с другом зашел в кафе Огонек и расстрелял из автомата 3-х человек (не славянской внешности). Сейчас в станице собирается толпа людей кавказской наружности и сгоняют омон. Все свидетели происшествия со слов местных жителей полностью запуганы местной этнической ОПГ и так называемыми «правоохранителями».03.01.2018 по приглашению местных жителей Атаман (ХКО) «Колосистый» Александр Каданин и другие общественники города Краснодара прибыли на сход станичников, который как раз и был посвящен этому происшествию. Атамана Александра Ставичуса, который стрелял в ту ночь жители охарактеризовали, как полностью положительного человека, многие не понимают вообще, как он мог пойти на такое,от жителя станицы Ладожской удалось узнать историю о том, как его девушку изнасиловали цыгане в том же самом кафе в тот же самый день 31 декабря, за несколько часов до происшествия.
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