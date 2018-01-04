Пассажирский автобус сгорел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Пассажирский автобус сгорел на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Около 30 детей школьного возраста получили отравления угарным газом разной степени тяжести во время пожара на Стрелке Васильевского острова. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источника в правоохранительных органах.



По информации, ребят сначала спешно вывели из салона автобуса при первых признаках дыма, но после руководители тургруппы разрешили им вернуться, чтобы забрать ценные вещи и документы. В попытках спасти наряды и бумаги многие сильно надышались продуктами горения, тем не менее, погибших на данный момент не зафиксировано.



Напомним, инцидент случился сегодня, 4 января. Примерно в 11:30 утра вспыхнул экскурсионный автобус марки MAN на Биржевой площади. Транспортное средство удалось потушить, но к окончанию всех действий оно практически полностью выгорело. Специалисты продолжают расследовать все обстоятельства происшествия.