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Пассажирский автобус сгорел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
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Пассажирский автобус сгорел на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Около 30 детей школьного возраста получили отравления угарным газом разной степени тяжести во время пожара на Стрелке Васильевского острова. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
По информации, ребят сначала спешно вывели из салона автобуса при первых признаках дыма, но после руководители тургруппы разрешили им вернуться, чтобы забрать ценные вещи и документы. В попытках спасти наряды и бумаги многие сильно надышались продуктами горения, тем не менее, погибших на данный момент не зафиксировано.
Напомним, инцидент случился сегодня, 4 января. Примерно в 11:30 утра вспыхнул экскурсионный автобус марки MAN на Биржевой площади. Транспортное средство удалось потушить, но к окончанию всех действий оно практически полностью выгорело. Специалисты продолжают расследовать все обстоятельства происшествия.
По информации, ребят сначала спешно вывели из салона автобуса при первых признаках дыма, но после руководители тургруппы разрешили им вернуться, чтобы забрать ценные вещи и документы. В попытках спасти наряды и бумаги многие сильно надышались продуктами горения, тем не менее, погибших на данный момент не зафиксировано.
Напомним, инцидент случился сегодня, 4 января. Примерно в 11:30 утра вспыхнул экскурсионный автобус марки MAN на Биржевой площади. Транспортное средство удалось потушить, но к окончанию всех действий оно практически полностью выгорело. Специалисты продолжают расследовать все обстоятельства происшествия.
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