В мире

сегодня, 16:40

Около 260 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в ЮАР

174
#ЮАР #сход поезда
Около 260 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в ЮАР

Поезд сошел с рельсов в ЮАР.

Министр транспорта ЮАР Джо Масангваньи сообщил, что число пострадавших в железнодорожной аварии с поездом Порт-Элизабет - Йоханнесбург возросло до 260 человек. Жертвами инцидента стали 12 человек.

Авария произошла в четверг. Грузовик врезался в пассажирский состав между населенными пунктами Хенненман и Крунстад, после чего несколько вагон сошли с рельсов и загорелись.

Пассажирский поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны состава.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики. Выясняются подробности ДТП, - пишут "Известия".
174
#ЮАР #сход поезда

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Поездку глав МИД ФРГ и Украины в Донбасс отложили из-за плохой погоды‍
#ФРГ #Украина #Россия
Поездку глав МИД ФРГ и Украины в Донбасс отложили из-за плохой погоды‍

сегодня, 16:36

В мире
Раскрыт секрет прически Трампа
#Трамп #США #прическа
Раскрыт секрет прически Трампа

сегодня, 16:27

В мире
Российскую журналистку выдворили из Латвии
#Россия #Латвия #журналист
Российскую журналистку выдворили из Латвии

сегодня, 15:25

В мире
В Турине четверо ранено в результате взрывов в новогоднюю ночь
В Турине четверо ранено в результате взрывов в новогоднюю ночь

01.01.2018 16:38

В мире
Россию уличили в поставках танкерами нефти КНДР
#Россия #КНДР #санкции
1
Россию уличили в поставках танкерами нефти КНДР

30.12.2017 11:23

В мире
Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины
#Лукашенко #Украина
Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины

30.12.2017 11:15

В мире