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сегодня, 16:40
Около 260 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в ЮАР
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Поезд сошел с рельсов в ЮАР.
Министр транспорта ЮАР Джо Масангваньи сообщил, что число пострадавших в железнодорожной аварии с поездом Порт-Элизабет - Йоханнесбург возросло до 260 человек. Жертвами инцидента стали 12 человек.
Авария произошла в четверг. Грузовик врезался в пассажирский состав между населенными пунктами Хенненман и Крунстад, после чего несколько вагон сошли с рельсов и загорелись.
Пассажирский поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны состава.
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики. Выясняются подробности ДТП, - пишут "Известия".
Авария произошла в четверг. Грузовик врезался в пассажирский состав между населенными пунктами Хенненман и Крунстад, после чего несколько вагон сошли с рельсов и загорелись.
Пассажирский поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны состава.
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики. Выясняются подробности ДТП, - пишут "Известия".
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