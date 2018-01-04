сегодня, 16:33
Альфа-банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций
Финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций.
Как сообщает РИА-Новости, причина – западные санкции. Ввиду этого руководство кредитного учреждения перестает работать с предприятиями ВПК, несмотря на то, что оборонка составляла значительную часть кредитного портфеля банка.
По словам первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка» Олега Сысуева, озвученных в эфире радиостанции «Эхо Москвы», речь идет не о моментальном разрыве отношений, а о «максимальном сокращении рисков».
Напомним, что ранее о прекращении работы банка с оборонными предприятиями России из-за западных санкций заявлял основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман.