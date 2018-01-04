В России

сегодня, 16:33

Альфа-банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций‍

187
#Альфа-банк #санкции #отказ #обслуживание
Альфа-банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций‍

Финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций.

«Альфа-банк» уведомил предприятия российского военно-промышленного комплекса о прекращении их обслуживания.

Как сообщает РИА-Новости, причина – западные санкции. Ввиду этого руководство кредитного учреждения перестает работать с предприятиями ВПК, несмотря на то, что оборонка составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

По словам первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка» Олега Сысуева, озвученных в эфире радиостанции «Эхо Москвы», речь идет не о моментальном разрыве отношений, а о «максимальном сокращении рисков».

Напомним, что ранее о прекращении работы банка с оборонными предприятиями России из-за западных санкций заявлял основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман.
187
#Альфа-банк #санкции #отказ #обслуживание

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
#Татарстан #ДТП
Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

сегодня, 16:49

В России
Пассажирский автобус сгорел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
#Петербург
Пассажирский автобус сгорел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

сегодня, 16:46

В России
Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Каиром
#Путин #Россия #Каир
Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Каиром

сегодня, 16:18

В России
Крупный пожар на обувной фабрике под Новосибирском ликвидирован
#Новосибирск #пожар на фабрике
Крупный пожар на обувной фабрике под Новосибирском ликвидирован

сегодня, 15:34

В России
В Минобороны рассказали о предпринятых после обстрела базы Хмеймим мерах
#Минобороны #Сирия #Хмеймим
В Минобороны рассказали о предпринятых после обстрела базы Хмеймим мерах

сегодня, 15:31

В России
На Ставрополье произошло два землетрясения
На Ставрополье произошло два землетрясения

01.01.2018 16:48

В России