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Раскрыт секрет прически Трампа

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#Трамп #США #прическа
Раскрыт секрет прически Трампа

Журналист Майкл Вулф раскрыл в своей книге секрет прически президента США Дональда Трампа. Дочь американского лидера Иванка поведала Вулфу, что после процедуры по борьбе с облысением у Трампа осталась абсолютно лысая макушка, окруженная волосами по бокам и спереди.

Президент США Дональд Трамп проходит процедуру наращивания волос и пользуется сильными лаками, чтобы сохранять свою прическу, ставшую частью личного бренда. Об этом рассказывается в книге журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", выход которой уже вызвал недовольство главного героя, - пишет "Российская газета".

Выдержки из книги цитирует сегодня издание "New York Magazine". В частности, издание сообщает, что знаменитая прическа Трампа - результат операций по пересадке волос, а также стайлинга с помощью сильного лака. Автор книги утверждает, что дочь Трампа Иванка часто подшучивает над прической отца. "После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами по сторонам и спереди", - цитируются якобы слова Иванки в журнальной статье.

Ранее американские СМИ со ссылкой на книгу Вульфа сообщили о президентских амбициях Иванки Трамп.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", где нелицеприятно описывается нынешний президент США, нравы его окружения и атмосфера в администрации, появится на прилавках 9 января.
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#Трамп #США #прическа

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