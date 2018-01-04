Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Каиром

Указ президента от 8 ноября 2015 года вводил ограничения на регулярные авиаперевозки с территории РФ на территорию всего Египта. Владимир Путин в середине декабря 2017 года по итогам переговоров на высшем уровне в Египте заявил о готовности к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.





"Пункт 1 [указа президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий"] после слов "за исключением" дополнить словами "регулярных воздушных перевозок в г. Каир", - говорится в документе.



Этим же документом второй пункт указа от 2015 года, в котором содержалась рекомендация туроператорам и турагентам на время действия запрета "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет", дополнен словами "за исключением г. Каира".



Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.



Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что регулярное авиасообщение с Каиром может быть открыто уже в феврале 2018 года, однако речь пока не идет о чартерных рейсах на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, соответствующий документ опубликован в четверг на портале правовых актов, - передает ТАСС "Пункт 1 [указа президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий"] после слов "за исключением" дополнить словами "регулярных воздушных перевозок в г. Каир", - говорится в документе.Этим же документом второй пункт указа от 2015 года, в котором содержалась рекомендация туроператорам и турагентам на время действия запрета "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет", дополнен словами "за исключением г. Каира".Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что регулярное авиасообщение с Каиром может быть открыто уже в феврале 2018 года, однако речь пока не идет о чартерных рейсах на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.