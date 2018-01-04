Происшествия
сегодня, 15:37
На трассе под Липецком водитель сбил насмерть женщину и скрылся
ГИБДД разыскивает свидетелей аварии.
Как сообщает "Первый грязинский портал", 3 января примерно в 21:00 на 8 километре дороги Грязи-Добринка под колеса неустановленного автомобиля попала женщина-пешеход. Водитель с места аварии скрылся, а женщина от полученных травм умерла до приезда "скорой"
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей ДТП по телефонам: (847461) 2-21-71, (847461) 2-21-58,(847461) 2-23-88 (ОГИБДД ОМВД по Грязинскому району).
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей ДТП по телефонам: (847461) 2-21-71, (847461) 2-21-58,(847461) 2-23-88 (ОГИБДД ОМВД по Грязинскому району).
Анастасия Захарова
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