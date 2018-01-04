Происшествия

сегодня, 15:37

На трассе под Липецком водитель сбил насмерть женщину и скрылся

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#авария #ДТП
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На трассе под Липецком водитель сбил насмерть женщину и скрылся

ГИБДД разыскивает свидетелей аварии.

Как сообщает "Первый грязинский портал", 3 января примерно в 21:00 на 8 километре дороги Грязи-Добринка под колеса неустановленного автомобиля попала женщина-пешеход. Водитель с места аварии скрылся, а женщина от полученных травм умерла до приезда "скорой"

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей ДТП  по телефонам: (847461) 2-21-71, (847461) 2-21-58,(847461) 2-23-88 (ОГИБДД ОМВД по Грязинскому району). 
15 2373
#авария #ДТП
1

Комментарии (15)

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Анастасия Захарова

11 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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.....

38 минут назад
В Грязинском районе, наверное, часто сбивают и редко находят. Слишком много там ДТП. Следаков и гайцов местных на коэффициенты тупости и жадности надо проверить, да и руководство всей областной полиции тоже.
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Бывалый

сегодня, 17:50
Пешехода отнесут, а водилу не найдут! С отражателями шансов больше!!!
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Коля

сегодня, 17:48
Вод ведь ДЕБИЛЫ! не понимают,что пдд надо соблюдать! Еще и острить пытаются.
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Коля

сегодня, 17:44
А если не не что мать, надо заботиться хоть немного о том,чтоб не задавили. Давить никого нельзя. Но и пешеход не всегда прав.
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Коля

сегодня, 17:42
И какую в транду жилетку??! Я про светоотражатели говорил. Разницу понимаешь?
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Коля

сегодня, 17:41
И жилетку надо надевать ДО,а не ПОСЛЕ. Это твой юмор ТУПОЙ.
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Коля

сегодня, 17:40
Где ты тут вилишь юмор?
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Воронежский

сегодня, 17:28
Какпец у вас дтп.., каждый день людей сбивают на смерть и сваливают. У вас есть в области ГИБДД?
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Липецкий

сегодня, 17:04
Таких ублюдков при задержании пожизненно нужно прав на вождение лишать в первую очередь!
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