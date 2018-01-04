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Крупный пожар на обувной фабрике под Новосибирском ликвидирован
Пожар на обувном производстве и складе в Новосибирской области полностью ликвидирован, пожарные завершили работу.
Пожарные поисково-спасательные работы и тушение пожара завершились в цехе по производству обуви в Новосибирской области, где в четверг погибли десять человек, - сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ГУМЧС, в поселке Чернореченский Искитимского района горело производственное помещение, в котором располагалось производство обуви. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, при пожаре погибли десять человек.
"Пожарные закончили проведение поисково-спасательных работ и действий по ликвидации возгорания на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области", — говорится в сообщении.
В ГУМЧС отметили, что сразу же после вызова около 9.00 (5.00 по московскому времени) пожарные оперативно выехали на место ЧС, где ангар горел внутри открытым огнем на всей площади, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре.
"В связи с большой площадью возгорания, сильным задымлением, конструктивными особенностями здания и информацией о том, что в нем могут находиться люди, руководителем тушения пожару был присвоен повышенный третий ранг сложности. К месту проведения работ были запрошены дополнительные силы", — рассказали в главке.
Около 12.00 (8.00 по московскому времени) распространение огня удалось остановить. Предотвращен переход пожара на соседние жилые и производственные строения. Еще через час было ликвидировано открытое горение. Далее пожарные вели поисково-спасательные работы. Тела погибших были эвакуированы и переданы в судебно-медицинское учреждение.
"Двое граждан КНР, получивших незначительные ожоги конечностей, самостоятельно обратились к врачам и после оказания помощи были отпущены", — добавили в ГУМЧС.
Всего пожар ликвидировали 98 человек и 29 единиц техники. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области лично возглавить работу и проведение всех необходимых действий на месте пожара на обувной фабрике в селе Чернореченское под Новосибирском.
Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По последним данным, пожарные обнаружили в сгоревшем ангаре 10 тел погибших рабочих цеха.
Скорее всего, гастарбайтеры задохнулись и не смогли выбраться из своих жилых бытовок, где не только работали, но и ночевали. Огонь вспыхнул рано утром, там, где хранилась резиновая обувь. Едкий густой дым не оставил шансов на выживание. И это при том, что недавно в помещении цеха и склада проводилась инспекционная проверка и никаких нарушений техники безопасности в ходе нее выявлено не было.
- В ходе расследования уголовного дела будут установлены также все условия, способствовавшие возгоранию и гибели людей. Расследование взято на контроль в центральном аппарате СКР, - сообщила Петренко.
Она также сказала, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Окончательно причину возгорания установит следствие, но предположительно, причина пожара - замыкание электропроводки. Сейчас температура в Чернореченском - 35 градусов мороза. Китайцы и теплолюбивые киргизы, пытаясь согреться, могли чрезмерно запитать проводку, и она не выдержала напряжения.
По данным ГУМЧС, в поселке Чернореченский Искитимского района горело производственное помещение, в котором располагалось производство обуви. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, при пожаре погибли десять человек.
"Пожарные закончили проведение поисково-спасательных работ и действий по ликвидации возгорания на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области", — говорится в сообщении.
В ГУМЧС отметили, что сразу же после вызова около 9.00 (5.00 по московскому времени) пожарные оперативно выехали на место ЧС, где ангар горел внутри открытым огнем на всей площади, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре.
"В связи с большой площадью возгорания, сильным задымлением, конструктивными особенностями здания и информацией о том, что в нем могут находиться люди, руководителем тушения пожару был присвоен повышенный третий ранг сложности. К месту проведения работ были запрошены дополнительные силы", — рассказали в главке.
Около 12.00 (8.00 по московскому времени) распространение огня удалось остановить. Предотвращен переход пожара на соседние жилые и производственные строения. Еще через час было ликвидировано открытое горение. Далее пожарные вели поисково-спасательные работы. Тела погибших были эвакуированы и переданы в судебно-медицинское учреждение.
"Двое граждан КНР, получивших незначительные ожоги конечностей, самостоятельно обратились к врачам и после оказания помощи были отпущены", — добавили в ГУМЧС.
Всего пожар ликвидировали 98 человек и 29 единиц техники. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области лично возглавить работу и проведение всех необходимых действий на месте пожара на обувной фабрике в селе Чернореченское под Новосибирском.
Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По последним данным, пожарные обнаружили в сгоревшем ангаре 10 тел погибших рабочих цеха.
Скорее всего, гастарбайтеры задохнулись и не смогли выбраться из своих жилых бытовок, где не только работали, но и ночевали. Огонь вспыхнул рано утром, там, где хранилась резиновая обувь. Едкий густой дым не оставил шансов на выживание. И это при том, что недавно в помещении цеха и склада проводилась инспекционная проверка и никаких нарушений техники безопасности в ходе нее выявлено не было.
- В ходе расследования уголовного дела будут установлены также все условия, способствовавшие возгоранию и гибели людей. Расследование взято на контроль в центральном аппарате СКР, - сообщила Петренко.
Она также сказала, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Окончательно причину возгорания установит следствие, но предположительно, причина пожара - замыкание электропроводки. Сейчас температура в Чернореченском - 35 градусов мороза. Китайцы и теплолюбивые киргизы, пытаясь согреться, могли чрезмерно запитать проводку, и она не выдержала напряжения.