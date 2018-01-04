В Минобороны рассказали о предпринятых после обстрела базы Хмеймим мерах

Минобороны ранее сообщило о гибели двоих российских военных при совершенном боевиками в ночь 31 декабря минометном обстреле авиабазы Хмеймим. Ведомство при этом опровергло появившуюся в СМИ информацию об уничтожении террористами при обстреле семи самолетов ВКС России.





Ранее в ведомстве заявили, что 31 декабря "мобильная диверсионная группа" террористов атаковала военную базу из минометов, погибли двое военнослужащих. Ведутся поиски причастных к обстрелу исламистов.



В тот же день в 15 километров от аэродрома Хама упал вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник получил повреждения, его оперативно эвакуировали для оказания медпомощи. Как подчеркнули в ведомстве, вертолет был технически неисправен.



В декабре президент России Владимир Путин объявил о выводе части контингента из Сирии, однако на базе Хмеймим осталась авиагруппа ВКС. Авиация поддерживала наземные операции сирийской армии против террористов, - передает Сирийские силовики усилили охрану территории, прилегающей к аэродрому Хмеймим после атаки радикалов, - сообщили в Минобороны.Ранее в ведомстве заявили, что 31 декабря "мобильная диверсионная группа" террористов атаковала военную базу из минометов, погибли двое военнослужащих. Ведутся поиски причастных к обстрелу исламистов.В тот же день в 15 километров от аэродрома Хама упал вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник получил повреждения, его оперативно эвакуировали для оказания медпомощи. Как подчеркнули в ведомстве, вертолет был технически неисправен.В декабре президент России Владимир Путин объявил о выводе части контингента из Сирии, однако на базе Хмеймим осталась авиагруппа ВКС. Авиация поддерживала наземные операции сирийской армии против террористов, - передает РИА-Новости