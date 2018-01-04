В зоопарке открылась выставка

Экспозиция называется "Братья наши меньшие".

Как сообщает Липецкий зоопарк, в праздничные дни в «Зимнем саду» зоопарка проходит выставка "Братья наши меньшие". На ней взрослые и дети могут увидеть не только больших кошек, но и домашних питомцев.



На выставке представлены декоративный кролик, морская свинка, сухопутная и водная черепахи, домашний хорёк, большие мадагаскарские тараканы. Посетители также узнают много интересного о них.