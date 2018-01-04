Общество
сегодня, 15:21
В зоопарке открылась выставка
Экспозиция называется "Братья наши меньшие".
Как сообщает Липецкий зоопарк, в праздничные дни в «Зимнем саду» зоопарка проходит выставка "Братья наши меньшие". На ней взрослые и дети могут увидеть не только больших кошек, но и домашних питомцев.
На выставке представлены декоративный кролик, морская свинка, сухопутная и водная черепахи, домашний хорёк, большие мадагаскарские тараканы. Посетители также узнают много интересного о них.
На выставке представлены декоративный кролик, морская свинка, сухопутная и водная черепахи, домашний хорёк, большие мадагаскарские тараканы. Посетители также узнают много интересного о них.
Анастасия Захарова
Правдоруб
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