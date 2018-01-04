Общество

сегодня, 15:21

В зоопарке открылась выставка

4 799
#зоопарк
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В зоопарке открылась выставка

Экспозиция называется "Братья наши меньшие".

Как сообщает Липецкий зоопарк, в праздничные дни в «Зимнем саду» зоопарка проходит выставка "Братья наши меньшие". На ней взрослые и дети могут увидеть не только больших кошек, но и домашних питомцев.

На выставке представлены декоративный кролик, морская свинка, сухопутная и водная черепахи, домашний хорёк, большие мадагаскарские тараканы. Посетители также узнают много интересного о них.
4 799
#зоопарк
1

Комментарии (4)

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Анастасия Захарова

10 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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Правдоруб

сегодня, 17:17
Зоопарк у нас везде,у Осипова настоящий
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Рэ -рэ

сегодня, 16:42
А вот и я,а вот и я,цирк на месте.
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!

сегодня, 15:44
Это в Лебедяни полный зоопарк ! Кого там только нет!
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