В Липецкой области похолодает до +1

В предстоящие сутки 5 января на Европейскую территорию России выйдет атлантический циклон.

Характер погоды начнет меняться: повсеместно ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и мороси, днем местами умеренные, также местами гололед, туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем также небольшие, местами умеренные осадки в виде мороси и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градуса ниже нуля.