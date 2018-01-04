Погода в Липецке

сегодня, 16:10

В Липецкой области похолодает до +1

5 735
#похолодание
1
В Липецкой области похолодает до +1

В предстоящие сутки 5 января на Европейскую территорию России выйдет атлантический циклон. 

Характер погоды начнет меняться: повсеместно ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и мороси, днем местами умеренные, также местами гололед, туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем также небольшие, местами умеренные осадки в виде мороси и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градуса ниже нуля.

5 735
#похолодание
1

Комментарии (5)

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Анастасия Захарова

3 минуты назад
не надо, Надо,Федя,надо.
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Анастасия Захарова

12 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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не надо

22 минуты назад
Ммм, не надо мороза -25, и -5 будет вполне достаточно. Снег кстати тоже не нужен.
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Ммм

59 минут назад
Гость, и не говори, когда же будет снег по пояс и мороз -25....
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Гость

сегодня, 17:46
Похолодает это когда -25 будет.Ни лета нормального,ни зимы.В деревне Гадюкино всегда грязно и дожди.
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