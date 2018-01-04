Липецкие дороги убирают и ремонтируют и в праздничные дни

Без выходных работают на зимних каникулах коммунальные службы Липецка. Необычно теплая погода позволила вывести на улицы города «Бродвей» и дорожный «пылесос».

С их помощью, как сообщает пресс-служба администрации Липецка, убраны территории, где были организованы массовые новогодние гуляния – площади Петра Великого, Соборная, перед СК «Звездный», Плехановский, Петровский, Саперный спуски и другие. Мусора – в основном от хлопушек, петард и прочей праздничной мишуры – немного. Больше хлопот доставляют коммунальщикам разбросанные на тротуарах и по обочинам магистралей пластиковые бутылки.

Помимо обычной уборки бригады МБУ «Управления благоустройства Липецка» снимают грязь с прилотковой части дорог, фактически работая в непривычном для этого времени года весеннем режиме. С 1 января с Октябрьского моста, проспектов Победы и Мира, улиц Гагарина, Стаханова, Свиридова, Кривенкова, а также нескольких дорог Левобережья на свалку вывезено 266 кубов грунта.

С 3 января на липецкие магистрали вышли термос-бункеры. Как сообщил директор МБУ Алексей Востриков, за сутки с небольшим бригадами бывшего МУП «РСДП», которое с нового года стало одним из подразделений управления благоустройства, использовано около 19 тонн литого асфальтобетона. Ремонтные работы велись на проспекте Победы, улицах Московская, 50 лет НЛМК, улицах Минская, Волгоградская, Ильича, в Заречье. Сегодня ремонтируются спуски Петровский и Саперный, улицы Доватора и 50 лет НЛМК, участки автобусного маршрута жилого района Дачный. Завтра, если позволит погода (синоптики прогнозируют небольшой снег), работы по ремонту аварийных участков дорог будут продолжены.