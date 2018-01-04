Год «транспортного рая»

«Люди, которые удивили липчан» - итоговое за год.

Новый, 2018 год длится уже четвертый день, но мы еще вспоминаем все самое удивительное, что нас будоражило в году ушедшем.

Как ни крути, а уходящий год в первую очередь запомнится жителям региона рекордным в истории подорожанием проезда в общественном транспорте – почти на треть при наличном расчете. Теперь в Липецке, если расплачиваться с водителем, поездка стоит 22 рубля. Да что там в Липецке! В Ельце, где живет чуть больше 100 тысяч человек, поездка обойдется дороже, чем в соседнем городе-миллионнике Воронеже – 19 рублей против 17-ти. И нам заявляют с телеэкранов, глядя чистыми и честными глазами, что «все экономически обосновано».

Протестуй, не протестуй







Любопытна реакция власти на протесты липчан, мгновенно организовавших в Сети сбор подписей против повышения цены, которую они назвали грабительской. О непопулярной мере впервые объявили в пятницу, 2 июня, видимо, рассчитывая, что перед двумя выходными летом не все сразу обратят внимание. Но спустя всего 15 (!) минут после первой публикации в Интернете было запушено голосование об отмене. За выходные петиция набрала более 6 тысяч голосов. Но в 10 часов утра следующего (!!) рабочего дня чиновников – понедельника 5 июня, власти заявили, что не будут рассматривать петицию, поскольку люди опоздали (!!!) со своим волеизъявлением.

Могли бы уж сказать проще: протестуй, не протестую, все равно получишь… один и тот же результат.

«Платить вы будете сейчас, а мы починим все, как только сможем»







Сама транспортная реформа тоже войдет в историю, как нечто небывалое. Достаточно сказать, что сроки повышения дважды переносили и по-новому мы начали ездить в транспорте только с 1 сентября. А до этого были и космические очереди к пунктам продажи и пополнения транспортных карт, и сплошь неработающие в автобусах терминалы оплаты и стоны льготников, которые раньше за 350 рублей в месяц могли ездить сколько угодно, а теперь этого хватит только на 40 поездок (менее двух в день), а за остальное придется еще доплачивать. И не сказать, чтобы все устаканилось даже сейчас, в начале 2018-го. Буквально сегодня лично был свидетелем, как водитель маршрутки №346 через каждые две-три остановки вынужден был перезагружать терминал, который иначе просто не хотел работать. Да и очереди к пунктам оплаты не уменьшились, транспортную карту просто по пути вряд ли приобретешь и т.д.

Почему-то у нас любят сначала пуститься в путь, а потом на ходу ремонтировать телегу (автобус). Но иначе они не могут. Иначе – коммерсанты от автоперевозок потеряют прибыль. А народ… Народ как-нибудь потерпит.

Фонтан идей







Губернатор Олег Королев, как обычно, «жег» и в «Твиттере» и с трибуны. Например, призвал липчан пересесть на дешевые в эксплуатации электромобили и пообещал за это всяческие блага - освобождение от платы за парковки, помощь с подзарядкой аккумуляторов. Мы специально зашли на сайт Госзакупок и не обнаружили там ни одного объявления, чтобы такую технику покупали чиновники. «Слуги народа» по-прежнему предпочитают дорогие «Тойоты» и внедорожники. Любопытно, а как должна выглядеть помощь с зарядкой аккумуляторов? Что будет, если я с неисправными батарейками попытаюсь пройти к губернатору (больше то не к кому, никто другой подзарядить не обещал)? Пустят?

Эх, Олег Петрович, да мы бы ради вас не только на электромобили, но и на метро пересели бы! Кстати, как там продвигается строительство подземки?

Сомнительная слава







О Липецкой области в минувшем году стали больше говорить и в России, и в мире. Даже одна из крупнейших газет Великобритании «The Guardian» посвятила Липецку почти целую страницу, что можно расценивать как комплимент, если не вдаваться в смысл написанного. Британцы отметили тоскливые здания в нашем городе, унылых людей на улицах и чиновников с квадратными лицами. А писатель и журналист Виктор Шенднрович в радиоэфире на всю страну похвалил Липецкую область за долготерпение, назвав это терпение «скотским» и «равнодушием к судьбе собственных детей и внуков». Это он так отреагировал на то, что наш регион безропотно отнесся к тому, что из федерального бюджета в 2018 году ему выделят всего 0,8 млрд. Рублей, а ВТО время как, например, Дагестану – 50 млрд., Чечне – 27 млрд.

Хоть когда-нибудь о Липецкой области что-нибудь хорошее напишут – хотя бы в журнале «Веселые картинки»? Или мы пока не заслуживаем?

Президент не приехал – выходит, зря туалет ремонтировали?







Президент России Владимир Путин в Липецкую область так и не приехал, хотя поступало официальное сообщение о его визите в октябре в Усмань. Но затем поездку отменили, и Путин остался проводить совещание в Воронеже. А ведь к его приезду в райцентре Липецкой области так готовились! Мигом обновили дорогу из Воронежа, по которой Путин должен был приехать в Усмань и отремонтировали мужской туалет в местном дворце культуры.

Заметьте, дорогу привели в порядок в мгновение ока – ведь могут, когда приспичит. И даже о туалете позаботились – вдруг еще раз приспичит?! К слову, ремонту подвергли только мужской клозет, а женский – не стали. Ведь каждому известно, что президент у нас – Мужик!

Убили по-дружески







Два парня из Грязей утопили в реке друга. Из лучших побуждений! Просто подумали, что 33-летний приятель скончался от передозировки наркотиков и решили скрыть этот факт – отнесли тело к реке и бросили в воду. В итоге, как потом выяснила экспертиза, смерть наступила в результате утопления. Обоих судили по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», и приговорили одного к полутора годам, а другого – к году и 7 месяцам ограничения свободы. Суд счел, что они убили друга не по злобе…

С такими друзьями и врагов не нужно…

Мэр с топором







Бывший мэр Ельца Виктор Соковых набросился с топором на журналистов центрального телеканала. Репортеры пытались выяснить, зачем в доме г-на Соковых хранились боевые гранаты и патроны к автомату Калашникова, которые у него нашли в ходе обыска по делу о торговле наркотиками, в которой подозревают родственника экс-градоначальника. Но Виктор Алексеевич показал, что в его особняке найдется не только взрывчатка, но и топор в умелых руках бывшего мэра может поставить «зарвавшихся людишек на место». В итоге Соковых привлекли к ответственности за нападение на журналистов. Впрочем, бывшему мэру не привыкать к уголовным делам: на него их начали заводить сразу, как закончилась его многолетнее правление в Ельце.

Похоже, об истинном облике многих наших правителей мы узнаем только, когда они расстанутся с властью.

Липчане – одни из главных должников за ЖКХ







Жители Липецка суммарно задолжали за коммунальные услуги 2,8 миллиарда рублей, а по области – 5 миллиардов, что составляет около 15 процентов всего годового бюджета региона. Всего получается, что в среднем каждый липчанин задолжал за ЖКХ 5 600 рублей, в то время как в среднем по стране долг составляет 1 344 рубля с каждого гражданина.

Да уж, если не во всех отраслях жизни мы впереди России всей, как любят утверждать наши начальники, то уж в некоторых – точно.

В тюрьму за куриную ножку







Ранее судимый житель Липецка залез в чужую квартиру и похитил продукты питания – пол-литра кефира, вареную куриную ножку и две банки кофе. Нашли его по отпечаткам пальцев, которые голодный вор оставил на кухне, и по следам обуви. Приговор суда – 1 год и 9 месяцев в колонии общего режима.

Воры покушаются уже на еду. Видать, и у них дела не очень.

Липчанин предвосхитил реновацию







Пользователь сервиса гражданских инициатив Павел Полуротов еще в мае предлагал снести в Липецке старые «хрущевки» и построить на их месте новые многоэтажные дома. И к нему, можно сказать, прислушались! Правда, не в самом Липецке, где инициатива не нашла сторонников, а в Москве. Спустя месяц Госдума приняла закон о реновации жилья в столице.

Пусть депутаты ГД и слышать не слышали ни о каком Полуротове из Липецка, но мыслят они в одном направлении. Возможно, в обозримом будущем жители центра города когда-нибудь «добровольно-принудительно» поедут жить куда-нибудь между Сырским Рудников и Косыревкой.

Праведник оказался грешником







Фильм Алексея Учителя «Матильда» вызвал неоднозначную реакцию в обществе, а режиссер подвергся преследованиям, переходящем в открытую уголовщину. Так, в Москве сожгли его автомобиль, и к поджогу оказался причастен лидер организации «Христианское государство» липчанин Александр Калинин. После его задержания выяснилось, что ранее «православный-православный» был ранее судим за убийство и разбой.

Теперь же рецидивист взялся единолично решать, что нравственно, а что нет, что угодно Богу, а что противно. А методы остались прежними, уголовными.

На миру и «смерть» красна







Ученики школы №49 дружно отправились в больницу с жалобами на расстройство здоровья. На этот подвиг их, видимо, вдохновил пример сверстников из 35-й школы, которые жаловались на головную боль, возникшую, как было выяснено позже, из-за работы мобильного приложения, использовавшего ультразвук. У ребят с 11-го микрорайона (там расположена 49-я школа) никакого опасного приложения не было. Да и настоящих болей – тоже. Врачи «раскусили» школьников и назвали их симулянтами.

Новое поколение и уроки прогуливает по-другому. Не сбегает всем классом в кино, а ищет поводов, чтобы при этом засветится в информационных агентствах и социальных сетях. Как теперь говорится, «не запостили, значит не было».

Жители дома на улице Дзержинской справляют нужду прямо на головы прохожих







Жильцы дома по улице Дзержинского сняли видео, как их соседи справляют нужду прямо с балкона на головы прохожим. И, по словам местных жителей, делают это регулярно.

Облить нехорошей жидкостью того, кто ниже любят у нас многие: начальство в фигуральном смысле – подчиненных, чиновники – «население», коммунальные службы всех подряд или вот эти люди своих соседей. Цивилизация-с…

Настоящий герой среди нас







Пассажир автобуса в Грязях спас десятки человеческих жизней. Простой парень Навруз Рахматов пришел на выручку в экстремальной ситуации – когда водителю автобуса, ехавшего на полной скорости, стало вдруг плохо. Машина потеряла управление, выехала на встречную полосу, но Рахматов не растерялся, а сумел прорваться в кабину, предотвратил беду, остановил автобус, выпустил пассажиров, да еще и оказал первую медицинскую помощь водителю.

Человек совершил настоящий ПОДВИГ, но имени его уже почти никто и не помнит. Напротив, Навруз, скорее всего, продолжает слышать на улицах брошенное в спину: «Понаехали!». А ведь он чуть ли не единственный, кто может не сожалеть, а гордиться тем, что попал в наш годовой рейтинг!

Удивлялся Егор КРЕТОВ.