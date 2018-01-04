Ретро-GOROD48: Виктория Нулланд приезжала в Липецк без печенек

Но с деловыми советами для начинающих бизнесменов.

GOROD48 продолжает исследовать архивы телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7». Сегодня мы отправимся в далекий 1993 год. В стране только-только начиналась зарождаться рыночная экономика. Пройдя школу кооперативного движения, новые русские начали открывать частные предприятия, а помогали им в этом американские «партнёры».

Еще задолго до вхождения в историю киевского майдана, один из будущих символов «революцiи гiдностi» официальный представитель Госдепа США, а тогда еще сотрудник американского посольства в Москве Виктория Нулланд, посетила Липецк. Американцы и липчане искали формы делового сотрудничества. Об этом репортаж тогда еще корреспондента телекомпании «ТВК» Вячеслава Захарова.