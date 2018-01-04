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сегодня, 14:14

Ретро-GOROD48: Виктория Нулланд приезжала в Липецк без печенек

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#GOROD48-ретро
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Ретро-GOROD48: Виктория Нулланд приезжала в Липецк без печенек

Но с деловыми советами для начинающих бизнесменов.

GOROD48 продолжает исследовать архивы телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7». Сегодня мы отправимся в далекий 1993 год. В стране только-только начиналась зарождаться рыночная экономика. Пройдя школу кооперативного движения, новые русские начали открывать частные предприятия, а помогали им в этом американские «партнёры».

Еще задолго до вхождения в историю киевского майдана, один из будущих символов «революцiи гiдностi» официальный представитель Госдепа США, а тогда еще сотрудник американского посольства в Москве Виктория Нулланд, посетила Липецк. Американцы и липчане искали формы делового сотрудничества. Об этом репортаж тогда еще корреспондента телекомпании «ТВК» Вячеслава Захарова.

21 2155
#GOROD48-ретро
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Комментарии (21)

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Гостья

8 минут назад
Плохим танцорам всегда есть на что пенять.
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Анастасия Захарова

11 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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Какая разница

18 минут назад
Определённой кучке есть за что боятся за вовремя прихватизированое а основной части населения они как шли так и ехали .чно ноуд что микимаус.
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Вячек

22 минуты назад
Что Вы эту прос-ку трогаете! Лучше публикуйте материал КАК НАМ Липчанам ПРОЖИТЬ при КОРОЛЕВЕ????
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Красивая

34 минуты назад
Липчанинъ,это когда шкафоподобная фигура,лицо как-будто циркулем обвели и шеи нет.Да,еще глаза выпучены и кокошник на башке.
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Да

49 минут назад
Вот раньше поганое время было,не то,что сейчас.Не дають нам америкосы нормально пожить.Вставляют в колеса нашей телеги палки.
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леха 48

57 минут назад
с Ельциным боярышник хрюкали
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федя

сегодня, 17:51
где она побывает,там разруха и бардак!Липецк не исключение,,,,,,,долбаная америка!!!!!!!!!!!!!!!!!
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народ

сегодня, 17:50
Не надо в то время с печеньками приезжать . Махровая мафия процветала и без них .
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сашуля

сегодня, 17:46
симон, дала лизнуть предпринимателям)))
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