сегодня, 14:14
Ретро-GOROD48: Виктория Нулланд приезжала в Липецк без печенек
Но с деловыми советами для начинающих бизнесменов.
GOROD48 продолжает исследовать архивы телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7». Сегодня мы отправимся в далекий 1993 год. В стране только-только начиналась зарождаться рыночная экономика. Пройдя школу кооперативного движения, новые русские начали открывать частные предприятия, а помогали им в этом американские «партнёры».
Еще задолго до вхождения в историю киевского майдана, один из будущих символов «революцiи гiдностi» официальный представитель Госдепа США, а тогда еще сотрудник американского посольства в Москве Виктория Нулланд, посетила Липецк. Американцы и липчане искали формы делового сотрудничества. Об этом репортаж тогда еще корреспондента телекомпании «ТВК» Вячеслава Захарова.
Гостья
Анастасия Захарова
Какая разница
Вячек
Красивая
Да
леха 48
федя
народ
сашуля