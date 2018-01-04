Как «кони» устроили елецкое побоище

GOROD48 продолжает ворошить видеоархивы телекомпаний ТВК и СТВ-7.

Сегодня мы вспомним события 15-летней давности. Но оно было столь ярким, что вспоминается до сих пор. Это – беспорядки, которые устроили болельщики московского ЦСКА на кубковом матче в Ельце. Итогом «елецкой битвы» стали 2 раненых сотрудников спецроты ППС УВД Липецкой области и 6 болельщиков. 25 фанатов «коней» задержали. А ФК «Елец» выиграл у суперклуба. Об этом – в репортаже ТВК 2003 года.