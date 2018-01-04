Общество

сегодня, 11:05

Как «кони» устроили елецкое побоище

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#GOROD48-ретро
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Как «кони» устроили елецкое побоище

GOROD48 продолжает ворошить видеоархивы телекомпаний ТВК и СТВ-7.

Сегодня мы вспомним события 15-летней давности. Но оно было столь ярким, что вспоминается до сих пор. Это – беспорядки, которые устроили болельщики московского ЦСКА на кубковом матче в Ельце. Итогом «елецкой битвы» стали 2 раненых сотрудников спецроты ППС УВД Липецкой области и 6 болельщиков. 25 фанатов «коней» задержали. А ФК «Елец» выиграл у суперклуба. Об этом – в репортаже ТВК 2003 года. 

3 2597
#GOROD48-ретро
3

Комментарии (3)

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Анастасия Захарова

8 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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;

сегодня, 13:14
еще архивов давай!
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Cерёга

сегодня, 11:47
В единстве сила ! Но вопрос в каком ? Ну ка ответьте .
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