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«БМВ х4» снес несколько знаков и врезался в столб у областного суда
В аварии пострадал владелец автомобиля.
Ночью 3 января в Липецке на улице Карла Маркса водитель автомобиля «БМВ х4» не справился с управлением, после чего иномарка влетала с дороги.
«БМВ» снес дорожный знак, аншлаг с указанием направлений и врезался в фонарный столб. От удара вся передняя часть автомобиля оказалась разбитой вдребезги. Пострадал пассажир автомобиля, он же - его владелец: у мужчины разбита голова.
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