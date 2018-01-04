Происшествия

сегодня, 00:14

«БМВ х4» снес несколько знаков и врезался в столб у областного суда

22 11636
#авария #ДТП
2
«БМВ х4» снес несколько знаков и врезался в столб у областного суда


В аварии пострадал владелец автомобиля.

Ночью 3 января в Липецке на улице Карла Маркса водитель автомобиля «БМВ х4» не справился с управлением, после чего иномарка влетала с дороги.

«БМВ» снес дорожный знак, аншлаг с указанием направлений и врезался в фонарный столб. От удара вся передняя часть автомобиля оказалась разбитой вдребезги. Пострадал пассажир автомобиля, он же - его владелец: у мужчины разбита голова.




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22 11636
#авария #ДТП
2

Комментарии (22)

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Самая тачильная тачка

56 минут назад
У меня
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вова

сегодня, 04:49
на этом баварском мусорном ведре самонаводилась в столбы мы колхозная лимита в рваных зассатых трениках
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вова

сегодня, 04:42
гость 555 , тебе в плёху пора,нищеепище
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гость 555

сегодня, 03:51
Самоликвидация любимого мною неуправляемого инохлама – это ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. а не случайность.
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гость 555

сегодня, 03:50
Каждый день мы неадекватные сумасшедшие придурки с иносранью головной башки создаем новости на этом сайте: инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешехода, инотаз развалился в яме, инотаз выехал навстречку, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз размазали грузовиком, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз въехал в автобус. Почему это происходит? Да потому что : нам отмороженным придуркам и потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют нерусское ГАВНО и втюхивают инотазы, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас - понахавший зассатый люмпен некому выгнать отсюда поганой метлой.
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Roki

сегодня, 03:49
2018 , У нас всяких пробитых дырявых, высерков вонючих шлюх, жлобов-импотентов, колхозных мудаков, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение иносраным жоповозкам с последующим онанизмом и фетишизмом.
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Галина Абалихина

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пророк

сегодня, 03:06
квартира в столлб..если в реале смотреть!!
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Roki

сегодня, 02:26
2018 , точнее у лохов не бывает
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MRX

сегодня, 02:22
Мдаааа...как мотоциклист в ДТП попадёт, так комментов полный сайт, а как авто, так ничё, нормас...
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