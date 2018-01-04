«БМВ х4» снес несколько знаков и врезался в столб у областного суда



В аварии пострадал владелец автомобиля.



Ночью 3 января в Липецке на улице Карла Маркса водитель автомобиля «БМВ х4» не справился с управлением, после чего иномарка влетала с дороги.

«БМВ» снес дорожный знак, аншлаг с указанием направлений и врезался в фонарный столб. От удара вся передняя часть автомобиля оказалась разбитой вдребезги. Пострадал пассажир автомобиля, он же - его владелец: у мужчины разбита голова.











